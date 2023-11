LUPAC - Partida dintre FCU 1948 Craiova 2 si AFC Vointa Lupac s-a incheiat cu victoria carasenilor cu scorul de 5-3! Astfel, echipa pregatita de Manu Mircea si-a luat revansa, dupa ce oltenii s-au impus la Lupac, in tur, cu 3-1. Lupacul a ajuns la patru victorii consecutive!Vointa s-a impus in aceasta etapa gratie golurilor marcate de Avramovici, Marian Musteta, Giurica, Stoia si Jinga. "Meciul cu Craiova 2 a fost unul de la agonie la extaz, dupa cum arata si scorul final. Am inceput meciul ... citeste toata stirea