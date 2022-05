Vointa Lupac si-a luat revansa la Deva

LUPAC -AFC Vointa Lupac a castigat vineri, 6 mai, scor 1-0, in deplasare, partida cu CSM Deva, din etapa a VII-a a play-off-ului Ligii 3, Seria a VII-a!Unicul gol al meciului a fost de fapt un autogol al elevilor lui Stefan Nanu, autor Pluta (min. 14)!Dupa acest succes, "croatii" au urcat pe locul 3 in play-off, cu 38 de puncte. Pandurii a pierdut la Resita si a ramas cu 37."Pot sa spun ca suntem singura echipa din play-off care a invins echipa de pe locul 2, CSM Deva, la ea acasa. Am ... citeste toata stirea