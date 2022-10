Vointa Lupac si Progresul Ezeris joaca acasa in weekend

CARAS-SEVERIN - Cele doua formatii din Caras-Severin, care evolueaza in Seria a VII-a a Ligii 3, vor disputa primele jocuri din returul campionatului pe teren propriu! AFC Vointa Lupac va intalni sambata, 29 octombrie, de la ora 15.00, echipa CS Gilortul Targu Carbunesti, in timp ce FC Progresul Ezeris va juca de la aceeasi ora cu ACS Viitorul Simian!Finalul turului de campionat o gaseste pe Lupac pe locul 6, cu 14 puncte, iar in cazul unui succes cu Targu Carbunesti, formatia lui Dobre poate ... citeste toata stirea