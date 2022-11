Vointa Lupac simte din nou gustul victoriei

CARAS-SEVERIN - AFC Vointa Lupac a castigat vineri, 4 noiembrie, cu scorul de 2-0, cu ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 2 si a pus astfel capat unei serii de meciuri cu rezultate negative! Pentru caraseni au inscris Lucica si Urdea, dar scorul putea fi mult mai mare daca elevii lui Lucian Dobre erau mai inspirati in fata portii!"In primul rand, vreau sa felicit echipa, jucatorii au fost cei care s-au mobilizat. Am vazut ca si-au dorit foarte mult cele trei puncte si s-a si vazut in teren acest ... citeste toata stirea