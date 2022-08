Vointa Lupac, start cu stangul in Liga 3!

CARAS-SEVERIN - AFC Vointa Lupac a pierdut vineri, 26 august, in deplasare, scor 0-1, partida cu CS Gilortul Targu Carbunesti, in prima etapa a Seriei a VII-a, Liga 3! Unicul gol al meciului a fost inscris de Denis Bucur, in minutul 53!La finalul partidei, antrenorul Lucian Dobre s-a declarat dezamagit de faptul ca atacul Vointei n-a functionat."Cred ca atacul nostru nu a mers. Avem probleme pe faza de atac si nu ma refer aici neaparat la atacanti. Ma refer la increderea pe care o au ... citeste toata stirea