Vointa Lupac, succes amical cu CSM Lugoj

RESIEsA - AFC Vointa Lupac a mai obtinut un succes, al doilea consecutiv, in partidele amicale! De aceasta data, elevii lui Adrian Enasescu au invins sambata, 4 februarie, cu scorul de 2-1, CSM Lugoj, liderul Ligii a IV-a din Timis. Au inscris pentru caraseni Robert Dalea si Dan Ovidiu. In primul amical, Lupacul a trecut cu 3-1 de CSM Resita!"Despre joc as putea spune ca am avut o prima repriza foarte buna, am reusit sa marcam cele doua goluri. Deci, incepem jocurile bine, iar in a doua ... citeste toata stirea