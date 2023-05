LUPAC - AFC Vointa Lupac a castigat sambata, 29 aprilie, scor 3-0, cu CSO Retezatul Hateg, in etapa a V-a a play-out-ului Seriei a VII-a! Carasenii au deschis repede scorul, mai exact in minutul 5 prin Danci, pentru ca, in minutul 10, Urdea sa faca deja 2-0 pentru Lupac. Danci a reusit sa marcheze al doilea gol al sau din acest meci in minutul 80, stabilind si scorul final, 3-0 in favoarea Vointei pe terenul echipei din Hateg!Lupacul continua sa conduca in clasamentul play-out-ului, cu 36 de ... citeste toata stirea