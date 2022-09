Vointa Lupac vine cu trei puncte de la Brad

CARAS-SEVERIN - AFC Vointa Lupac a obtinut sambata, 10 septembrie, primul succes din actuala editie a Ligii 3, dupa ce s-a impus cu scorul de 3-1 cu CS Armata Aurul Brad! Dan Ovidiu si Manu Jinga cu o "dubla" au semnat reusitele echipei pregatite de Lucian Dobre!"Am schimbat putin strategia, am incercat sa facem un pressing de intampinare ceva mai jos si am mentinut blocul defensiv mult mai compact. Avand la dispozitie jucatori de viteza, am reusit sa-i surprindem pe spatiile mari pe care ... citeste toata stirea