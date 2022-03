Vointa Lupac vrea surpriza la Deva

CARAS-SEVERIN - AFC Vointa Lupac va disputa vineri, 1 aprilie, de la ora 17:00, in deplasare, partida cu CSM Deva, in prima etapa a play-off-ului de promovare al Ligii 3! Elevii lui Bosco sunt pe locul 3, cu 32 de puncte, iar CSM Deva este pe pozitia secunda, cu 40 de puncte!"Incepe o noua etapa pentru noi, jucam in play-off-ul Ligii 3, cu echipe foarte bune, de traditie. Speram sa facem din nou o figura frumoasa, la fel ca in sezonul regular. Am discutat cu baietii toata saptamana de ... citeste toata stirea