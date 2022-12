Voleibalistele carasene s-au intrecut la Cupa de Iarna

RESIEsA - Confruntarea Municipiilor - Cupa de Iarna la volei, editia I, a avut loc in Sala Polivalenta, cu participarea sportivelor de la Clubul Sportiv Scolar Caransebes si CSM Resita!"Sectia de volei de la CSM Resita are deja un an de la infiintare si drept urmare am organizat aceasta Cupa de Iarna. Vineri au concurat 41 de fete care sunt, in acest moment, incepatoare spre avansate. Au jucat cele mici 1 vs 1, iar cele mai avansate au evoluat 6 vs 6. Cred ca evenimentul de vineri a fost unul ... citeste toata stirea