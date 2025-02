Vrem sa calificam cat mai multi sportivi la Olimpiada de la Los Angeles!

CARAS-SEVERIN - Este obiectivul principal prezentat de antrenorul emerit Adrian Dacica, dupa ce a fost votat, in unanimitate, vicepresedinte al Federatiei Romane de Lupte!"Este o bucurie si o onoare, o mare responsabilitate pentru mine, a declarat Dacica. Ma bucur ca la insistentele colegilor din tara si a dlui presedinte al Federatiei Romane de Lupte, Razvan Pircalabu, am acceptat sa intru in aceasta competitie. Colegii m-au ales in unanimitate. Asa cum va spuneam, este o onoare foarte mare ... citește toată știrea