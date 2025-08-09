Orașul care transformă o uriașă structură industrială abandonată în cel mai spectaculos traseu suspendat de aventură și promenadă din România FOTO

Primăria Reșița a depus oficial, la sfârșitul săptămânii, la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, proiectul de reconversie a funicularului de calcar, o investiție de peste 8,6 milioane de euro care promite să transforme una dintre cele mai impunătoare structuri industriale ale orașului în cea mai spectaculoasă zonă de promenadă și aventură suspendată, cu rol cultural, turistic și de mobilitate urbană.

Documentațiile tehnico-economice au fost realizate de o asociere internațională de arhitecți – D Proiect (România), Oana Stănescu Studio (SUA) și Werner Sobek AG (Germania) – și finanțate prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. Proiectul este propus spre finanțare prin Programul Regional Vest 2021-2027, Măsura New European Bauhaus.

„Conversia funicularului este un proiect la care am ținut foarte mult, de circa 8.000.000 de euro, care este parte dintr-o rețea de mobilitate urbană alternativă. Va avea piste de biciclete, va avea promenadă, un lift foarte mare care va duce cetățenii din zona bisericii de la Petru Iacob în sus. Va avea un bungee jumping, va avea un perete de cățărare, al doilea ca dimensiune din Europa, un perete de 35 de metri va înconjura unul din stâlpii din zona centrală și, evident, va lega cele două dealuri, Dealul Crucii de Dealul Golului, unde acum tocmai lucrăm la montarea unui bob de vară. S-a defrișat deja, bobul de vară este venit din Austria și vom începe săptămâna următoare montajul”, a declarat primarul Ioan Popa.

De la transportul calcarului, la promenadă și aventură

Funicularul de calcar a fost construit în anii '60, pentru a transporta calcarul din carierele din Valea Domanului către combinatul siderurgic al Reșiței. În perioada de funcționare, traseul său complet măsura aproximativ 3,3 kilometri, străbătând orașul la o înălțime de 32 de metri și fiind susținut de șase pile masive și o grindă cheson centrală.

După 1990, retehnologizarea și declinul industriei siderurgice au dus la abandonarea sa, însă complexitatea structurii a făcut imposibilă demontarea – fapt care i-a permis să supraviețuiască până astăzi.

Proiectul de reconversie propune transformarea grinzii cheson într-o pasarelă cu două căi: una suspendată, protejată, destinat pietonilor și bicicliștilor, și o platformă superioară de observare, cu acces limitat, pentru panorame și evenimente culturale.

Accesul se va putea face din ambele capete ale traseului reconvertit sau printr-un lift panoramic amplasat lângă fostul punct termic, clădire ce va fi reabilitată și transformată în Centrul pentru Interpretarea și Promovarea Patrimoniului Industrial. Pe traseu vor exista zone de socializare, spații de relaxare, un tobogan care leagă cele două niveluri, o tiroliană și o platformă de bungee-jumping deasupra râului Bârzava.

Traseul reconvertit va fi împărțit în șapte tronsoane tematice

Proiectul de reconversie împarte traseul funicularului în șapte secțiuni distincte, fiecare cu o identitate proprie și o funcțiune bine definită, gândite să ofere vizitatorilor experiențe variate.

Călătoria începe pe Dealul Golului, în zona numită ESCAPE, unde pasarela se deschide spre natură și invită la mișcare, sport și activități în aer liber. De aici, vizitatorii pășesc în EXPLORE, segmentul destinat descoperirii panoramice a orașului, primul contact cu Reșița văzută de la înălțime, accesibil direct din centrul civic prin liftul panoramic.

Traseul continuă cu SOCIAL, o porțiune amplasată spectaculos, la 30 de metri deasupra bisericii Petru Iacob și a blocurilor din jur, unde vor fi amenajate spații pentru întâlniri, discuții și evenimente comunitare. Din acest punct, pasarela ajunge la VIEW, secțiunea ce se arcuiește peste Podul de la Vamă și râul Bârzava, oferind una dintre cele mai frumoase priveliști asupra orașului și creând, în același timp, un loc dedicat iubitorilor de sporturi extreme, precum bungee-jumping-ul.

În continuare, vizitatorii ajung în PLAY, o zonă mai relaxată, cu spații de joacă, mobilier urban neconvențional și instalații interactive, menite să încurajeze experimentarea orașului într-un mod ludic. Apoi urmează WANDER, secțiunea care pune accent pe plimbare și conectarea ușoară cu diferite puncte din oraș, accesibilă pentru toate categoriile de public, inclusiv pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Traseul se încheie pe Dealul Crucii, în EXTREME, o zonă dedicată aventurii, unde se vor putea încerca activități precum tiroliana, dar și alte forme de agrement în natură, profitând de legătura directă cu potecile și traseele montane existente.

Fostul punct termic va fi transformat într-un spațiu multifuncțional cu expoziții, conferințe, proiecții video, echipamente multimedia și kituri de realitate virtuală. În spatele clădirii va fi amenajată o terasă.

Liftul panoramic, gândit și pentru biciclete, va face legătura între centrul civic și traseul suspendat.

Lucrările sunt programate să se încheie în martie 2027.

