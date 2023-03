Un alt restaurant din București, amendat și închis de ANPC. Ce nereguli grave au fost descoperite FOTO

Un restaurant din Bucureşti a fost închis temporar joi, 30 martie, de comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) după ce au fost găsite mai multe nereguli, printre care semipreparate fără elemente de identificare şi fără data limită de consum.

ANPC a transmis, într-un comunicat de presă, că în urma unei sesizări, Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti (CPCMB) a desfăşurat o acţiune de control la operatorul economic To Go Pronto e Via SRL (La Marilù), cu denumirea comercială, pe site, La Italianu, din Sectorul 4 al Capitalei, care activează în domeniul alimentaţiei publice.

Echipa de comisari CPCMB a constatat că aspectele invocate în sesizare se confirmă.

Principalele abateri constatate au fost: utilizarea unor materii prime/semipreparate fără etichete cu elemente de identificare şi caracterizare şi fără data limită de consum; folosirea unor agregate frigorifice deteriorate şi neigienizate, cu grătare cu vopsea exfoliată, ventilaţie ce prezenta depuneri de praf şi impurităţi, chedere depreciate; utilizarea unor vase de bucătărie cu arsuri şi aspect de uzură, precum şi a unor ustensile de bucătărie neprofesionale; lipsa menţionării ingredientelor cu potential allergen şi a valorilor nutriţionale.

(FOTO ANPC)

De asemenea, alte nereguli descoperite au fost lipsa verificării metrologice a cântarului din unitate; desfăşurarea activităţii într-un spaţiu deteriorat (tavan cu infiltraţii şi placi lipsă, pereţi cu bucăţi de faianţă spartă); depozitarea pastelor deja fierte în agregatul frigorific; colectarea reziduală în coşuri fără capac.

(FOTO ANPC)

Astfel, comisarii ANPC au dat o amendă de 7.000 de lei, au oprit de la comercializare produsele neconforme şi au închis temporar unitatea, până la remedierea deficienţelor.

