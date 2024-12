Un bucătar a împărtășit cele mai importante trei lecții învățate la un restaurant de 3 stele Michelin. "Pur și simplu nu mai aveau același gust"

Fiind unul dintre cele doar 14 restaurante din SUA care dețin trei stele Michelin, "The French Laundry" a devenit un loc legendar al gastronomiei fine și bijuteria culinară a regiunii Napa Valley. Sub îndrumarea lui Thomas Keller, restaurantul a fost o rampă de lansare pentru bucătari americani celebri, precum Grant Achatz, Tim Hollingsworth și Joe Garcia, scrie Business Insider.

Garcia — fost bucătar-șef la restaurantul Manzke din Los Angeles, distins cu o stea Michelin, înainte de a prelua rolul de director culinar al Hotelului Bel-Air din partea lui Wolfgang Puck — a discutat recent cu Business Insider despre cele mai importante lecții învățate în perioada când a fost bucătar secund la The French Laundry.

Scrierea unui meniu nou în fiecare zi a fost cea mai bună educație culinară

The French Laundry schimbă meniul zilnic pentru cina sa de 12 feluri, care costă între 390 și 425 de dolari de persoană. Garcia a spus pentru BI că doar două preparate semnătură rămân mereu pe meniul lui Keller: "oysters and pearls" (stridii și perle) și "coffee and doughnuts" (cafea și gogoși).

„Glumesc că încă mă doare creierul de la încercările de a crea un meniu nou în fiecare zi, pentru că, la un moment dat, devine copleșitor să nu te repeți,” a spus Garcia. „Câte lucruri poți face cu un morcov, după ce ai făcut deja o supă, un piure și o salată? Dar tocmai asta te provoacă, te împinge să mergi mai departe.”

În cei șase ani petrecuți la restaurant, Garcia a învățat „toate modurile și metodele diferite de a utiliza ingredientele și combinațiile acestora” la The French Laundry, lucru care l-a ajutat pe tot parcursul carierei sale. „Această experiență m-a pregătit astfel încât acum îmi este relativ ușor să scriu meniuri,” a spus el. „Uneori, un fel de mâncare parcă se scrie singur, iar alteori mă blochez, am un blocaj creativ. Dar, de obicei, într-o zi sau două, reușesc să-l rezolv.”

Nimic nu se compară cu ingredientele proaspăt culese

„La The French Laundry te obișnuiești cu răsfățul pentru că avem o grădină chiar peste drum,” a spus Garcia. „Legumele nici măcar nu ajungeau la frigider.”

Garcia a povestit cum bucătarii primeau zilnic un catalog al ingredientelor disponibile în grădină, ceea ce le permitea să scrie meniul pentru ziua următoare. Trebuiau să noteze numărul exact de legume necesare pentru fiecare fel de mâncare, astfel încât ingredientele să fie culese proaspăt dimineața următoare, fără risipă.

„Scriai exact câți morcovi dorești, exact câte păstăi de mazăre, chiar și microplantele,” a spus Garcia. „Apoi erau recoltate în dimineața respectivă.”

Posibilitatea de a lucra cu ingrediente atât de proaspete i-a schimbat lui Garcia perspectiva asupra mâncării.

„Același morcov sau aceeași microplantă — dacă din orice motiv aveam prea multe și le puneam în frigider — dacă le gustai a doua zi, pur și simplu nu mai aveau același gust ca atunci când erau proaspăt scoase din pământ,” a spus el.

Deoarece Garcia nu are propria grădină la Hotel Bel-Air, merge de două ori pe săptămână — miercurea și sâmbăta — la piața de fermieri din Santa Monica pentru a obține cele mai proaspete ingrediente posibile.

„Vorbesc direct cu fermierii. Au produse de degustat. Discutăm despre ce urmează să intre sau să iasă din sezon,” a spus Garcia. „De aceea este atât de important pentru mine să vin personal aici și să am o relație cu fermierii, pentru că, în cele din urmă, ceea ce pun pe farfurie va fi fie grozav, fie doar acceptabil. Eu vreau să fie grozav.”

Mentoratul este esențial pentru orice bucătărie de succes

Cea mai mare lecție învățată de Garcia la The French Laundry nu a fost despre aranjarea pe farfurie, sosuri sau chiar despre mâncare; a fost importanța mentoratului, a pregătirii și a unui sistem bine pus la punct în bucătărie.

„Dacă ai aceste lucruri bine stabilite, solide și fără cusur, mâncarea devine aproape pe locul doi,” a spus Garcia. „Este nevoie, desigur, și de talent, și de viziune,” a adăugat el. „Dar cea mai mare lecție a fost importanța de a organiza corect o bucătărie și de a forma echipa astfel încât să-ți facă viața mai ușoară. Atunci totul se așază perfect.”

Garcia a spus că știe că o bucătărie a reușit atunci când întreaga echipă poate performa la cel mai înalt nivel — indiferent dacă bucătarul-șef este prezent sau nu. „Aceasta este esența The French Laundry și a tuturor celorlalte restaurante care operează la același nivel,” a adăugat el.

