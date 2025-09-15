De ce piureul de cartofi are un gust mai bun la restaurant, potrivit bucătarilor

Piureul de cartofi este uneori perfect: gustos, fin și cu textura cremoasă ideală. Alteori, este un dezastru amidonat și gumos. Eșecurile se întâmplă adesea în bucătăria de acasă, în timp ce restaurantele reușesc aproape întotdeauna.

Bucătarii au trucuri pentru a face piureul cu adevărat fin, gustos și demn de restaurant.

Eatingwell.com a întrebat câțiva bucătari despre secretele lor. Iată ce au răspuns.

Folosește suficientă sare

Bucătarul Matt Conroy, unul dintre cei mai apreciați bucătari cu stele Michelin din Washington DC, cunoscut pentru activitatea sa la bistroul francez Lutèce și conceptul mexican Pascual, spune: „La sare, trebuie să fii destul de generos. Pentru fiecare cartof, dacă e de mărimea unei mingi de baseball, probabil că vei avea nevoie de o linguriță de sare pe fiecare cartof.”

Alege cartofii potriviți

Toți cei trei bucătari cu care a vorbit publicația sunt de acord: cartofii Yukon Gold sunt cei mai potriviți. Conroy explică simplu: „Ai nevoie de un cartof care să nu fie foarte amidonat. Cel mai ușor de găsit este Yukon Gold.”

Aceasta contează dacă vrei să perfecționezi piureul. Cartofii foarte amidonoși pot crea o textură gumă, pe care vrei să o eviți. Cartofii mai cerosi, cum sunt cei roșii, pot lăsa o senzație uscată chiar și după ce ai adăugat multă smântână sau unt.

Investește într-un pasator pentru piure

Bucătarul Mark Timms, executive chef la Marriott International în America de Nord spune: „Trebuie să elimini toate cocoloașele și să obții o textură fină, așa că ador să-l pasez prin râșniță.” Conroy este de acord: „Toți cartofii noștri vor fi fierți și curățați, apoi trecuți prin râșniță sau prin sită pentru a obține o textură perfectă. E mai rapid decât să folosești un zdrobitor mic, cum folosea mama mea.”

Dacă nu ai loc pentru un alt aparat, nu-i problemă. Bucătarul Michael Werneke explică că nu e nevoie de echipamente sofisticate pentru un piure de calitate de restaurant; pasul-cheie este să nu amesteci prea mult, pentru că altfel piureul devine lipicios.

Strecoară lichidul

Werneke spune că o greșeală frecventă este să nu scurgi bine cartofii după fierbere: „Cartofii sunt gata când devin fragezi, dar nu terci, iar apoi trebuie să-i scurgi bine, cu șervețele de hârtie. Pe măsură ce se răcesc puțin, se vor usca și mai mult.”

Conroy are propria metodă: „Un truc bun este să strecori cartofii, apoi să-i pasezi înapoi în oala în care i-ai fiert pentru a-i menține calzi. În același timp, vei elimina aburul inițial. Va fi mai puțină apă în cartofi, iar tu o poți înlocui cu smântână și unt. Astfel vei obține un piure mai gustos.”

Adaugă mult unt și smântână

Timms spune că unii bucătari pun gălbenușuri pentru a emulsiona mai bine piureul, dar el preferă să rămână la esențial: „Doar smântână, unt, sare și piper. Simplu.”

Conroy adaugă că la Lutèce se bazează mult pe unt și smântână. Acasă, îi place să aromatizeze cu cimbru, rozmarin și câțiva căței de usturoi zdrobiți, adăugați în smântână și unt topit. După ce strecoară piureul, scoate ierburile — acestea dau o aromă subtilă de fundal.

Pentru a reduce untul dar a păstra cremozitatea, Werneke recomandă laptele bătut . „Poți înlocui laptele obișnuit cu laptele bătut și folosi mai puțin unt. Acidul din laptele bătut taie din gustul gras.”

Păstrează lucrurile simple

Timms insistă să păstrezi piureul simplu, uniform și alb. „Adaug piper alb, nu negru. Nimeni nu vrea pete negre în piure, nu-i așa?” Nu e nevoie nici de ceapă verde tocată deasupra.

