Descoperă Perfecțiunea în Culori și Arome la KONG Herăstrau - Un Univers Culinar și de Divertisment Unic în Inima Naturii

Pășește într-o lume în care ziua și noaptea se împletesc armonios iar lumina și întunericul dansează într-o perfectă sincronizare — KONG Herăstrau, locul care aduce laolaltă două lumi fascinante: Kong by Day și Kong by Nite. Fiecare zonă are o poveste proprie și este dedicată unor experiențe unice, atrăgând un public divers într-un univers culinar și de divertisment aparte.

KONG Herăstrău nu este doar un restaurant și un lounge; este o poveste vie, o îmbinare perfectă între zi și noapte, unde diferențele devin complementare. Elemente ale pădurii amazoniene îmbrățișează spațiul generos oferind o călătorie vizuală și gastronomică captivantă. Fiecare detaliu, de la designul interior până la meniul diversificat, reflectă armonia și perfecțiunea gândită special pentru cei care doresc să experimenteze ceva cu adevărat unic în București. Este locul unde gusturile rafinate întâlnesc atmosfera deosebită iar clienții devin părtași la o experiență autentică și inedită.

Kong by Day reprezintă o oază de relaxare pentru grupuri de prieteni, familii, clienți corporate și antreprenori. Aici, sub umbra generoasă a naturii, atmosfera este plină de energie și lumină oferind un cadru prietenos și în același timp suficient de sofisticat potrivit pentru întâlniri de afaceri sau momente de relaxare alături de cei dragi.

Bucătăria KONG, un adevărat paradis culinar, îți oferă o călătorie gustativă în care aromele asiatice se împletesc armonios cu cele ale Americii Latine. Meniul deosebit de rafinat aduce laolaltă arome autentice și ingrediente proaspete, transformând orice masă într-o experiență memorabilă.

Indiferent de ocazie, fie că este vorba de un prânz cu partenerii de afaceri, o cină romantică sau o întâlnire cu prietenii — Kong by Day reprezintă locul unde designul, gustul și ospitalitatea se întâlnesc într-un mod unic fiind accesibil în fiecare zi, de luni până vineri, prin intermediul business lunch și happy hours.

Pe măsură ce soarele se retrage, restaurantul KONG se transformă într-o destinație nocturnă vibrantă — Kong by Nite. Într-o atmosferă plină de mister, cuplurile și grupurile de prieteni sunt invitate să descopere farmecul serilor tematice pregătite cu atenție și pasiune, până la cel mai mic detaliu. De la serate de jazz și cabaret până la momente de acrobație și dans pe ritmuri ale unor DJ talentați, fiecare seară la KONG devine o experiență de neuitat.

Cu tematici distincte și public variat, cele două zone se completează reciproc, oferind o îmbinare armonioasă între zi și noapte, lumină și întuneric, yin și yang. KONG Restaurant & Lounge devine astfel un loc cu personalitate proprie.

Te invităm să te alături acestui univers fascinant, unde fiecare moment este o călătorie în lumea culorilor, aromelor și divertismentului. Descoperă complementaritatea la KONG Herăstrău unde ziua și noaptea, Kong by Day și Kong by Nite, devin complice în crearea unei povești unice.

Pentru a experimenta și tu universul KONG, de Valentine’s Day sau Dragobete, rezervă-ți propria masă direct aici!