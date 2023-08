Dezamăgirea unui client la un restaurant din Constanța și reacția patronului: ”În loc să facă reducere, a făcut mărire”

Presa din Constanța a semnalat cazul unor turiști care au avut o experiență neplăcută la un cunoscut restaurant din localitate, unde li s-a umflat nota de plată.

Astfel, conform focuspress.ro, un client a sesizat diferențe de preț între meniul localului și proformă, dar și că a fost nevoie să ceară bonul fiscal, care tot nu i-ar fi fost emis.

Reacția patronului restaurantului respectiv a aruncat întreaga vină pe una dintre angajate.

„Problema am explicat-o și la clienții respectivi. Este vorba de două persoane care au venit cam acum o săptămână, nu mai știu exact. Noi le-am explicat. Avem anumiți clienți, cărora le facem o reducere de 10%, pentru că sunt clienții noștri fideli.

Deci, la clienții noștri fideli, de-ai casei, avem un protocol și facem 10% reducere. Așa și în cazul lor. Doar că fata de la casă, care este nouă și care a fost la instructaj, în loc să facă reducere de 10%, a făcut mărire de 10% la notă.

După ce am aflat chestia asta, am încercat să vorbim frumos cu clientul respectiv, pentru că noi nu avem nevoie de 10% în plus la notă, echivalentul a 25 – 30 de lei. Am vobit, le-am spus că este vina noastră, dar asta nu înseamnă că trebuie să mergeți mai departe.

Chiar în ziua aceea au venit, au mâncat și le-am făcut, din partea casei, un platou de fructe și desert. Adică le-am arătat că noi, ca și conducere, nu suntem de vină. Adică nu putem să știm cum se aplică acea reducere la fiecare notă.

Este adevărat, angajații ne anunță, dar nu putem verifica fiecare notă în parte. A fost, pur și simplu, o greșeală a colegilor noștri, pe care am recunoscut-o. Nu facem noi astfel de lucruri, nu avem nevoie de bani în plus“, a spus, pentru Focus Press, administratorul restaurantului.

„Întâi se duce nota. Când se duce nota de informare, clientul verifică. Pentru că se mai întâmplă, suntem oameni. Nu putem să verificăm la ospătari dacă mai marcă ceva în plus sau în minus. Așa că se duce nota de informare, clientul verifică, iar dacă nu spune nimic și totul e în regulă, se încasează, nota vine la casă, iar dacă vrea factură, se scoate fiscalul. Dacă nu vrea factură, tot se scoate fiscalul, dar fiscalul îl aruncăm“, a mai spus acesta, ca explicație pentru lipsa bonului fiscal.