Restaurant nord-coreean deschis în Rusia. Clienții arată pașaportul dacă vor să mănânce. Cine nu are voie să intre FOTO

Autor: Maria Popa
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 11:11
601 citiri
Restaurant nord-coreean deschis în Rusia. Clienții arată pașaportul dacă vor să mănânce. Cine nu are voie să intre FOTO
Primul restaurant nord-coreean deschis la Moscova Foto: X/@nexta_tv

Un restaurant nord-coreean a fost deschis în Moscova, cu rolul de a consolida relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord.

Oamenii care vor să intre trebuie să prezinte pașaportul, iar persoanele care au vizitat Coreea de Sud au interzis accesul, potrivit NK News.

Restaurantul „Pyongyang” arată apropierea tot mai mare dintre cele două țări, în contextul în care liderul nord-coreean Kim Jong-un sprijină războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

La începutul lunii septembrie, președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong-un au fost văzuți la parada militară de la Beijing, alături de președintele chinez Xi Jinping.

Dacă vor să mănânce la „Pyongyang”, clienții trebuie să arate pașaportul. De asemenea, cei care au mers vreodată în Coreea de Sud nu au voie să intre.

Tot personalul este format din nord-coreeni care „abia înțeleg rusa”, lucru care poate îngreuna procesul de comandă.

Interiorul restaurantului este pătruns de ideologia nord-coreeană. La televizoare sunt difuzate emisiuni din Coreea de Nord, iar în fundal se aud melodii pop nord-coreene. Tot în local se găsesc și reviste despre viața din Pyongyang.

În meniu se găsesc preparate tradiționale cum ar fi bibimbap (un bol de orez cald, peste care sunt așezate legume gătite și condimentate, carne de vită și un ou, amestecate cu pastă de ardei iute), pui prăjit și kimchi (o garnitură preparată prin fermentarea legumelor precum varza, ridichile sau castraveții, cu arome specifice precum usturoiul, ghimbirul, sosul de pește și pudra de ardei iute).

Tot în restaurant, clienții pot asculta cântece interpretate de Shaman, un artist pro-Kremlin.

Putin, însoțit din nou de misterioasa „Agent Cornetto”, la o vizită într-o fabrică de armament
Putin, însoțit din nou de misterioasa „Agent Cornetto”, la o vizită într-o fabrică de armament
O femeie considerată a fi garda de corp preferată a președintelui rus Vladimir Putin a fost observată din nou, de această dată deghizată în muncitoare de fabrică, în timpul unei vizite la...
Putin propune americanilor prelungirea unui tratat nuclear pe care Trump îl considera mult prea avantajos pentru Rusia. E semnat de pe vremea lui Obama și prelungit de Biden
Putin propune americanilor prelungirea unui tratat nuclear pe care Trump îl considera mult prea avantajos pentru Rusia. E semnat de pe vremea lui Obama și prelungit de Biden
Președintele rus Vladimir Putin propune luni o prelungire - cu un an - a tratatului de dezarmare nucleară New START, încheiat de către Rusia cu Statele Unite, care urmează să expire în...
#restaurant, #nord coreean, #Rusia, #pasaport, #Coreea de Nord Rusia, #masa restaurante, #Kim Jong Un, #Vladimir Putin , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Noua viata a Simonei Halep, dupa ce americanii au scris ca "se confrunta cu dificultati"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Camerele au surprins totul: gestul facut de Lamine Yamal, imediat dupa finalul ceremoniei de la Balonul de Aur

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Muncii confirmă existența unui ”plan B înainte de a pierde banii din PNRR”, dacă CCR respinge reforma pensiilor magistraților
  2. Siegfried Mureșan spune că parcursul european al Republicii Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri. „Kremlinul vrea să o țină slabă”
  3. Protest spontan la Hunedoara, după ce conducerea ArcelorMittal a decis închiderea definitivă a combinatului siderurgic și concedierea angajaților
  4. Restaurant nord-coreean deschis în Rusia. Clienții arată pașaportul dacă vor să mănânce. Cine nu are voie să intre FOTO
  5. Acuzații de ultimă oră de la spionii lui Putin: "Trupe NATO se strâng în România, lângă granița cu Moldova. Europa vrea să ocupe Moldova"
  6. Ministerul Apărării investește 55 de milioane de lei pentru cumpărarea unui sistem care să-i securizeze datele în fața atacurilor hibride din Rusia
  7. Cum a reușit Horațiu Potra să fugă din țară, deși era monitorizat, filat, interceptat permanent din decembrie 2024?
  8. F-47, avionul cu care SUA vor domina China și Rusia, a intrat deja în producție. Aeronava de generația a VI-a a fost anunțată personal de Donald Trump anul acesta
  9. Ce ar însemna o revizuire a Constituției pentru a diminua puterea CCR. Politolog: ”Vom avea probabil și o criză mult mai mare”
  10. O adolescentă de 17 ani a fost găsită spânzurată de o grindă. Unde a avut loc tragedia