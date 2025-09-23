Restaurant nord-coreean deschis în Rusia. Clienții arată pașaportul dacă vor să mănânce. Cine nu are voie să intre FOTO

Un restaurant nord-coreean a fost deschis în Moscova, cu rolul de a consolida relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord.

Oamenii care vor să intre trebuie să prezinte pașaportul, iar persoanele care au vizitat Coreea de Sud au interzis accesul, potrivit NK News.

Restaurantul „Pyongyang” arată apropierea tot mai mare dintre cele două țări, în contextul în care liderul nord-coreean Kim Jong-un sprijină războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

La începutul lunii septembrie, președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong-un au fost văzuți la parada militară de la Beijing, alături de președintele chinez Xi Jinping.

Dacă vor să mănânce la „Pyongyang”, clienții trebuie să arate pașaportul. De asemenea, cei care au mers vreodată în Coreea de Sud nu au voie să intre.

Tot personalul este format din nord-coreeni care „abia înțeleg rusa”, lucru care poate îngreuna procesul de comandă.

Interiorul restaurantului este pătruns de ideologia nord-coreeană. La televizoare sunt difuzate emisiuni din Coreea de Nord, iar în fundal se aud melodii pop nord-coreene. Tot în local se găsesc și reviste despre viața din Pyongyang.

Ads

În meniu se găsesc preparate tradiționale cum ar fi bibimbap (un bol de orez cald, peste care sunt așezate legume gătite și condimentate, carne de vită și un ou, amestecate cu pastă de ardei iute), pui prăjit și kimchi (o garnitură preparată prin fermentarea legumelor precum varza, ridichile sau castraveții, cu arome specifice precum usturoiul, ghimbirul, sosul de pește și pudra de ardei iute).

🥢 North Korean restaurant “Pyongyang” opens in Moscow — entry only by passport A new restaurant called Pyongyang has opened in Moscow, but access comes with strict rules: guests must present a passport, and anyone who has ever visited South Korea is banned from entry. Inside,… pic.twitter.com/nPIaSb7buZ — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2025

Tot în restaurant, clienții pot asculta cântece interpretate de Shaman, un artist pro-Kremlin.

Ads