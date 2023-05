Patronul unui restaurant, exasperat de lipsa unei soluții: "Fac dezastru pe mese. Nu găsesc nici o variantă care să funcționeze"

Principala provocare pentru proprietarii de restaurante în această perioadă este ajustarea prețurilor fără să își piardă clienții, în urma scumpirilor înregistrate la alimente și băuturi.

Printre problemele comune pe care aceștia le întâmpină se află concurența acerbă, găsirea și menținerea unei echipe de angajați buni, dar și păstrarea reputației unui restaurant, crucială pentru succesul afacerii.

Un patron preocupat de curățenie și mulțumirea clienților caută soluții la o problemă aparent banală.

"Am o situație la care nu îi găsesc soluția și va rog să mă ajutați cu un sfat (poate a întâmpinat cineva aceeași situație). Activez în domeniul HORECA, dețin un restaurant cu o terasă de aproximativ 200 m2.

Nu găsesc nici o soluție care să funcționeze împotriva porumbeilor ce efectiv agasează clienții și fac dezastru pe mese. Am încercat cu aparate cu ultrasunete, soluții pe mese/ scaune/ pavele și nici una nu a dat roade. Aveți va rog alte sugestii/ idei?" a întrebat acesta pe Grupul antreprenorilor din România.

"Mai degrabă două pisici"

În comentarii, acesta a primit mai multe idei de la membrii grupului.

"Am auzit la arena de fotbal de lângă mine sunete de uliu la boxe. Poate ar ajuta sunete sau o pasăre de pradă împăiată. Nu sunt expert în ornitologie, doar dau o părere."

"Știu și această variantă, însă mă gândesc că ar fi deranjant pentru clienți", a răspuns autorul postării.

"Mai degrabă două pisici, din alea care adoră să vâneze. Iar clienții vor fi încântați, mai ales că e în aer liber, terasă. Păsările se vor speria și vor evita zona."

"Ca să fac haz de necaz, eu zic să introduceți mai multe produse în meniu pe bază de carne de porumbel."

"Oamenii de la mese hrănesc cumva porumbeii, gen cu resturi de pâine?"

"Din păcate da, iar după tot ei se simt agasați de prezența lor", a răspuns autorul postării.

"Plasa cu ochiuri mari deasupra"

"Caută dacă există în România vreo firmă care deține șoimi. De obicei prin simpla lor prezență, orice altă specie de păsări se face nevăzută subit.

Am o cunoștință care efectiv se ocupă de asta, deține câțiva șoimi pentru acest gen de situații. Nu știu dacă în România însă este cunoscută sau practicată această formă de pest control."

"Nu hrăniți sub nici o formă porumbeii!

Înștiințați clienții că este interzisă hrănirea lor.

Aceștia trăiesc într-un mediu urban poluat fonic, caz în care efectele sonore nu pot fi luate în considerare decât în mediul rural, sunt foarte capabili să se adapteze oricărei situații.

Lipsa hranei și obstacolele "mecanice" (plase, țepușe montate pe locurile de observație la înălțime sau pur și simplu lucruri strident colorate în mișcare)."

"Plasa cu ochiuri mari deasupra (eventual mai puneți un pic de stuf prin ea să creadă clienții că așa e designul)."

"Hrană regulat, în altă parte"

"Zmeu în formă de pasăre de pradă, uliu sau șoim pare să funcționeze."

"Dacă primesc hrană regulat în altă parte, nu mai vin. E cea mai simplă metodă pe care puteți să o abordați pentru început. Le dați 1 singură dată pe zi hrană și vă îndepărtați treptat cu locul hrănirii până în altă locație, parc etc. 1 kg porumb costă 1,8 lei, cu un kg, este posibil să îi hrăniți, în funcție de numărul lor, 2-3 zile. Puteți, de asemenea, să anunțați autoritățile locale să preia controlul problemei - ei vă invadează de foame, nu de plăcere, se simt expuși la pericol când vin acolo pentru hrană. După ce le găsiți un alt loc de hrănire, puteți discuta cu autoritățile pentru a instala un loc de hrănire permanent.

Sunt soluțiile pe care majoritatea țărilor din vest le-au abordat și funcționează destul de bine. La costuri reduse. Succes!"

"Aduci vreo 3 pisici pe acolo. Le dai de mâncare și ele o să stea în zonă."

"Airsoft cu bile de plastic ce nu rănesc. Se învață repede că e pericol acolo…. Așa a procedat un prieten la o terasă în Deltă."

"Pune pe o platformă lângă restaurant firimituri de pâine. Vor merge toți acolo și nu mai ai probleme. Altfel nici cu pușca nu reușești."

"Ciori de plastic negre în mărime naturală, am văzut minunile astea la grădina botanică din Frankfurt, am văzut că le curățau și le dădeau cu luciu, am întrebat ce fac cu chestiile și ni s-a spus că alungă porumbeii, pe urmă am mai observat figurinele și prin balcoane la blocuri în același oraș."

"În Egipt aveau om angajat care gonea păsările"

"Porumbeii sunt precauți și temători.

Se feresc de păsări răpitoare - puteți folosi unele artificiale agățate; și de zone cu pomi - dacă plantați pomi mari lângă terasă, porumbeii se vor feri."

"În Egipt aveau om angajat care gonea păsările. Un nou loc de muncă.

Oricum porumbeii au devenit niște șobolani ai aerului, distrug tot cu găinațul lor și nimeni nu ia măsuri!"

"Eu cred că pe clienți nu-i deranjează nicicum. Ce poate fi mai frumos decât să-ți aterizeze pe masă îngerul păcii. Să fim serioși, că doar porumbeii nu-s agresivi și nici murdari. Oricine se va bucura să împartă câteva firmituri unui porumbel. Să-i vâneze pisicile, să mai ai și scene din astea? Trebuie să ai un suflet tare negru... Asta sigur va alunga clienții."