De ce peștele are un gust mai bun la restaurant, potrivit bucătarilor

Este vorba despre tehnică, ustensile, sursă sau condimente — ce face ca peștele din restaurante să fie mai gustos? Sunt întrebările la care au răspuns bucătarii profesioniști.

Dacă ești iubitor de pește, probabil te-ai gândit de multe ori, în timp ce mâncai la restaurant: „De ce are gust mult mai bun decât acasă?” Cumperi același tip de pește, îl prepari proaspăt, urmezi rețete online care promit rezultate „ca la restaurant” — și totuși, ceva lipsește. Chiar dacă urmezi cartea de bucate a acelui restaurant, rezultatul nu e același. „Să fie doar impresia mea?” te-ai întrebat, poate, frustrat. Nu, nu e doar impresia ta — toți pățim asta.

Eatingwell.com a apelat la bucătari profesioniști din toată lumea, specializați în preparate din pește, pentru a afla care este secretul peștelui perfect gătit.

1. Cumpără conștient

Profesioniștii au un mare avantaj la acest capitol, recunoaște Pano Karatassos, autor de cărți de bucate și chef executiv la Buckhead Life Restaurant Group din Atlanta.

„Ca bucătar, pot procura fructe de mare din toată lumea și am relații directe cu pescari și furnizori care îmi pot livra peștele la 18–36 de ore după ce a fost scos din apă”, explică el.

Această prospețime este esențială, spune și Giuseppe Esposito, chef și coproprietar al restaurantului Kitty Dare, tot din Atlanta. „Lanțul de aprovizionare pentru restaurante este mai rapid — rezultatul: produse mai proaspete și mai ieftine.” Astfel, bucătarii pot cumpăra pește de calitate superioară cu același buget pe care îl are un client obișnuit.

Soluția pentru acasă? Esposito recomandă piețele locale sau târgurile de fermieri, „unde peștele este mai proaspăt și uneori chiar viu. Magazinele mari sunt de obicei mai scumpe și oferă produse de calitate inferioară”.

El mai spune: „Cumpără un pește întreg și tranșează-l acasă — vei obține mai multe părți utile la un preț mai bun. Poți folosi bucățile mici de carne, carnea de pe oase sau obrajii — care sunt cea mai gustoasă parte! — pentru chiftele de pește sau ciorbă. Oasele și capul sunt ideale pentru un stock de pește.”

Un alt truc este verificarea etichetelor de certificare, explică Sherri Clerk, nutriționist și specialist la Global Seafood Alliance. „Aceste sigilii arată că produsul respectă standarde stricte de siguranță alimentară, protecție a mediului și bunăstare animală.”

2. Depozitează și manipulează corect

Poți cumpăra cel mai bun pește din lume, dar, dacă îl tratezi greșit, nu mai contează. Manipularea excesivă poate vătăma carnea, afectând gustul și textura. Depozitarea la temperaturi prea mari duce la alterare, iar în cel mai rău caz — la intoxicație alimentară.

De aceea, Karatassos spune că trebuie „să tratezi peștele cu grijă”. În restaurantele sale, fiecare pește este transportat „cu ambele mâini, de la depozit la tocător, apoi la chiuvetă și în vasul de gătit.”

El explică: „Când depozitezi peștele întreg, așază-l în poziția de înot, cu burta în jos și aripioara dorsală în sus, apoi acoperă-l cu gheață.” Această poziție previne deformarea carcasei, pentru că „gravitația apasă mai mult pe partea inferioară atunci când peștele e pus pe o parte.”

Dacă nu ai gheață, Esposito recomandă: „Șterge peștele cu un prosop de hârtie, înfășoară-l strâns în folie alimentară, pune-l într-un recipient etanș și depozitează-l la maximum 4°C.”

Pentru curățare, folosește spatele cuțitului pentru a îndepărta solzii, spune Esposito: „Astfel îți protejezi lama și eviți să tai carnea.” Chef Jason Liang, maestru sushi și proprietar al Brush Sushi din Atlanta, avertizează: „Aripioarele pot fi ascuțite! Curăță solzii într-o pungă mare, pe o suprafață plană, ca să nu zboare peste tot.”

Esposito mai adaugă: „Nu îndepărta pielea până nu ești gata să gătești — protejează natural carnea.”

Înainte de gătit, Liang are un truc simplu: „Presar ușor sare peste pește cu o oră înainte, pentru a elimina excesul de umiditate, apoi îl șterg bine.”

3. Folosește ustensilele potrivite

Bucătarii dispun de echipamente speciale și tehnologii moderne. De exemplu, Michael Nelson, chef la GW Fins din New Orleans, și Jason Liang folosesc uscătoare de maturare (dry ager), care „îmbunătățesc gustul și textura peștelui, la fel ca în cazul cărnii de vită maturate.”

Karatassos folosește coșuri de bambus pentru abur și o tehnică clasică de coacere în crustă de sare, care transformă cuptorul într-un mini aburitor.

Pentru acasă, Esposito recomandă: „Folosește întotdeauna un termometru alimentar pentru a verifica temperatura internă a peștelui.” Peștele bine gătit ar trebui să atingă 63°C. Fără termometru? Karatassos are un truc vechi: „Poți testa peștele atingându-l cu vârful degetului sau cu o scobitoare – dacă este suficient de cald, este gata.”

Alte ustensile utile: o tigaie bună, tavă de cuptor, pensulă de stropit și grătar. Esposito spune: „Dacă vrei varianta cea mai simplă, folosește o tigaie antiaderentă. Coacerea sau fierberea în lichid sunt ideale dacă vrei să eviți uleiul încins sau mirosurile puternice.”

O spatulă specială pentru pește este și ea foarte utilă – este subțire, curbată și flexibilă, permițând ridicarea fileului fără să se rupă.

4. Experimentează cu arome

Unele combinații sunt clasice – glazură teriyaki pe somon, sos de unt brun pe calcan. Karatassos spune că „cel mai frecvent amestec universal” include usturoi, cimbru, unt sau ulei de măsline, lămâie și oregano proaspăt.

Dacă vrei ceva diferit, se recomandă să finalizezi preparatul cu sare de mare fină (fleur de sel) sau ardei Espelette.

Esposito preferă piperul alb, „perfect pentru pește și carne albă – mai delicat decât piperul negru, cu note de muștar și ghimbir.” Totuși, avertizează: „E foarte ușor să exagerezi.”

În restaurantul său, el folosește și amestecuri orientale: „Za’atar, cu aromă ușor lămâioasă, dă un gust proaspăt, iar sumacul, de culoare roșu intens, adaugă o notă citrică, fructată.”

Liang merge și mai departe: „Folosesc fân într-un dom pentru a afuma rapid peștii grași și aromați. Fumul de fân le dă o notă pământie, care se potrivește perfect cu legume murate.”

Indiferent de condimente, Karatassos avertizează: „Peștele nu așteaptă garnitura — garnitura așteaptă peștele.” Și adaugă un sfat de la mentorul său, Eric Ripert de la Le Bernardin: „Lasă întotdeauna fructele de mare să fie vedeta – nimic nu trebuie să le acopere gustul.”

5. Folosește tot peștele

După cum a menționat Esposito, cel mai avantajos e să cumperi peștele întreg și să folosești resturile. Din oase și cap poți face fond de pește: „Prăjește bine bucățile cu legume, stinge cu vin alb, apoi adaugă gheață imediat ce vinul s-a evaporat. Șocul termic extrage colagenul și aroma, rezultând o bază bogată pentru alte preparate.”

El recomandă și păstrarea pielii comestibile: „Pielea are gust și nutrienți. Când devine crocantă, adaugă o textură minunată. Pentru rezultate perfecte, folosește o tigaie din oțel inoxidabil foarte încinsă și ulei cu punct de fum ridicat.”

6. Exersează, exersează, exersează

Cel mai important sfat: practica face perfecțiunea. Nu renunța. Încearcă alți furnizori, tehnici și condimente până când găsești combinația ideală pentru gustul tău și nivelul tău de experiență.

„Gătitul la abur sau în friteuza cu aer e rapid și ușor. Gătește peștele medium, nu prea tare. Uneori, un strop de sare bună și puțină lămâie sunt tot ce trebuie!”, spune Liang.

Karatassos completează: „Peștele proaspăt, scos din apă, poate fi la fel de bun acasă ca la restaurant. Diferența este că bucătarii au multă experiență în filetat și gătit. Cu destul exercițiu, poți ajunge la același nivel”.

