Proprietara unui restaurant, după ce a tăiat în două o bucată de pâine: ”E corect să fiu plătită”. Câți bani a cerut

O situație mai puțin întâlnită a fost relatată de presa italiană, după ce un client al unui restaurant s-a trezit cu o taxă suplimentară pentru tăierea în două a unei bucăți de pâine.

Mai precis, pentru că a solicitat ca un banal sandwich să fie împărțit pe mai multe farfurii, clientul respectiv a fost taxat cu 2 euro.

Ca urmare a recenziei negative, restaurantul din Finale Ligure a suferit o prăbușire bruscă, trecând de la un rating de 5 stele la 3 stele în doar câteva ore, motiv pentru care proprietara locației a fost nevoită să ofere explicații.

"Munca trebuie remunerată. Am 76 de ani și muncesc cu pasiune, dar este corect să fiu plătită pentru ceea ce fac. Cuvintele spuse pe rețelele de socializare și recenziile negative nu mă îngrijorează, sunt mândră de munca mea. De-a lungul timpului am avut multe satisfacții. În aceste ore am primit multe recenzii de solidaritate de la prieteni, clienți și colegi. Am primit chiar și telefoane din Germania”, a precizat ea.

"Când clientul intră într-o sală, acceptă meniul, care este afișat afară. În acest caz specific, clienții luaseră un prim fel de mâncare și un al doilea fel de mâncare în trei. Eu am adus patru feluri de mâncare suplimentare, așa că am taxat cu doi euro. Clienții trebuie să știe că pentru noi este o treabă în plus", a completat femeia.