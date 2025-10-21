De ce puiul prăjit are gust mai bun la restaurant, potrivit bucătarilor. Trucuri pentru o crustă mai crocantă

Bucătarii profesioniști au dezvăluit trucurile din spatele unui pui prăjit perfect — de la marinade la metode de prăjire — ca să poți stăpâni acest clasic crocant și suculent chiar la tine acasă.

Eatingwell.com a vorbit cu câțiva dintre cei mai buni experți în domeniu.

Indiferent că pregătesc un pui sudist clasic sau o variantă indo-pakistaneză, toți acești bucătari au ceva în comun: fac unii dintre cei mai buni pui prăjiți din America.

Să pui carnea la saramură sau nu?

Aceasta este întrebarea. La restaurantul Dooky Chase din New Orleans, Edgar „Dook” Chase IV prepară același pui prăjit pe care bunica lui, Leah, l-a făcut celebru în anii 1940.

„Trebuie să respect rețeta”, spune el. „Dacă nu, cred că bunica ar coborî să ne tragă de urechi — și, cu siguranță, comunitatea ne-ar spune ceva.”

Rețeta lor legendară nu include saramură, ci o marinadă. Chase recomandă ca bucătarii de acasă să lase puiul la marinat cel puțin una-două ore.

John Delpha, campion mondial la barbecue, spune că folosește o saramură diluată cu lapte bătut, Tabasco și puțin oțet. „Îl las minimum șase ore”, explică el.

Nu uita condimentele

Chef-ul pakistanez Kaiser Lashkari, proprietarul restaurantului Himalaya din Houston, este faimos pentru „HFC” – Himalaya Fried Chicken.

El marinează bucățile de pui fără piele într-un amestec de condimente indiene – un „secret comercial”.

„Amestecul meu de condimente elimină orice miros neplăcut și lasă o aromă caldă, de garam masala”, spune el.

Chase consideră că trebuie condimentată atât saramura, cât și crusta. Rețeta Dooky Chase’s se vinde chiar și online.

Delpha preferă simplitatea: „Doar pudră de usturoi, pudră de ceapă, puțin cayenne, sare și piper.”

Mai multă făină = crustă mai crocantă

Chase folosește doar făină condimentată, dar Delpha adaugă amidon de porumb pentru o crustă extra crocantă.

Lashkari folosește făină de orez.

Delpha recomandă să acoperi puiul de două ori și apoi să-l lași la frigider o oră: „Se stabilizează și se formează o crustă solidă.”

Nu aglomera tigaia

„Cea mai mare greșeală a bucătarilor de acasă este că pun prea multe bucăți în tigaie”, spune Delpha. „Uleiul trebuie să circule liber — altfel unele părți nu se prăjesc corect.”

Temperatura contează

Chase spune pentru eatingwell.com că, dacă puiul nu iese bine, problema e aproape sigur temperatura uleiului.

Folosește un termometru bun: între 160 și 175°C.

„La 175°C, ai nevoie de doar 15–17 minute pentru un pui cu os perfect prăjit”, spune el.

Mai întâi se pune carnea mai închisă la culoare, apoi cea albă. Se scot în ordine inversă, „ca să fie toate fragede, suculente și crocante”.

Delpha adaugă că nu e nicio rușine să termini puiul la cuptor: 175–190°C, timp de 10–15 minute, până ajunge la 74°C în interior.

„Cel mai important e să ai încredere în tine. Gătește cu plăcere și invită oameni dragi la masă — puiul prăjit e făcut ca să fie împărțit”, spune Chase.

