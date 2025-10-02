Restaurantul care servește un singur fel de mâncare. Clienții stau la coadă ore întregi. „Timpii de pregătire și prețul fix aduc liniște” VIDEO

Autor: Maria Popa
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 08:34
2949 citiri
Mâncarea servită la restaurant Foto: Captură video/Instagram/la_rue_official

Un restaurant din Italia a devenit cunoscut pentru că servește un singur fel de mâncare. Noua formulă s-a dovedit a fi un adevărat succes, pentru că în fața localului s-au format cozi, iar oamenii au așteptat nerăbdători ore întregi pentru a încerca experiența.

Localul din Milano are o capacitate de 80 de locuri și o medie de 350 de persoane pe zi. Clienții pot servi un singur fel de mâncare pe bază de antricot și garnituri. Ei pot alege doar gradul de coacere.

„Timpii de pregătire și prețul fix aduc liniște”, a spus proprietarul, care e de părere că marele oraș italian a decis să mai încetinească ritmul. Succesul localului s-ar putea datora meniului fără excese, dar cu mai multă substanță, potrivit La Repubblica.

La noul restaurant, clienții nu pot face rezervări. Prețul este fix 35 de euro, dar include și apa plată, alt atu pe care se bazează proprietarii.

Chiar dacă la felul principal se servește un singur fel de mâncare, în meniu se află mai multe deserturi, cum ar fi tiramisu, tortul bunicii, tartă cu fructe roșii, mousse de ciocolată și crème brûlé.

Tot restaurantul mai oferă și o listă de vinuri atent aleasă. Pentru vegani, localul oferă „o salată dublă şi cartofi prăjiţi.

În ceea ce privește aspectul ecologic, noul local are obiective foarte clare: creșterea cantității de ingrediente achiziționate de la furnizori locali cu 60%, reducerea deșeurilor din bucătărie cu 15% și menținerea procentului de deșeuri solide reciclate sub 50%.

În scurt timp restaurantul va inaugura un al doilea local. De data asta va oferi un sendviș tipic francez cu antricot, sos secret și cartofi prăjiți. Reprezintă o variantă de mâncare la pachet și livrare la domiciliu.

Acest concept nu a pornit din Italia, dar „există mai mulți jucători din întreaga lume, în Franța și nu numai, care aplică o formulă similară, însoțită de salată, sos și cartofi prăjiți”, a spus directorul companiei de investiții care a lansat formula de succes.

#restaurant, #Milano Italia, #mancare resturant, #mancare italieneasca, #deserturi, #afacere succes , #Italia
