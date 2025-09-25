Șocul unui bărbat după ce a descoperit pe nota de plată de la restaurant o taxă suplimentară adăugată pe tăcute: „E ca și cum ai zbura cu un avion privat”

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 21:20
Șocul unui bărbat după ce a descoperit pe nota de plată de la restaurant o taxă suplimentară adăugată pe tăcute: „E ca și cum ai zbura cu un avion privat”
Un bărbat a relatat că a avut unele rezerve privind nota de plată primită la restaurant. Acesta a susținut că a fost taxat cu un „o taxă suplimentară pentru orele liniștite”, adăugat înainte de bacșiș — pentru că restaurantul era aproape gol în momentul în care a luat masa.

Utilizatorul a povestit pe Reddit că a decis să viziteze pentru prima dată un restaurant local, care părea un loc liniștit pentru cină.

Ce părea o alegere bună s-a transformat rapid într-o surpriză neplăcută.

„La final, când am verificat nota, am observat o taxă suplimentară de 20% înainte de bacșiș, intitulată ‘Suprataxă pentru perioada de liniște’”, a explicat el. Clientul a presupus că este o greșeală și a întrebat ospătarul ce înseamnă.

Acesta a părut „stânjenit” înainte să explice.

Potrivit postării de pe Reddit, ospătarul ar fi spus ceva de genul: „Conducerea spune că, atunci când nu e aglomerat, practic ai restaurantul doar pentru tine. E ca și cum ai zbura cu un avion privat în loc de unul comercial.”

Clientul a rămas șocat. „Am râs, dar totodată l-am întrebat, glumești cu mine?”, a scris în postare. „Nu ‘închiriez un restaurant’, doar voiam să mănânc cina.”

„Dacă e ceva, ar fi mai puțin de lucru pentru personal când restaurantul e gol.”

Mulți dintre comentatori au fost de acord că situația este ridicolă.

Toate taxele neanunțate sunt ilegale”, a scris cineva. „Aș refuza să plătesc nota până nu e eliminată și aș păstra bonul și aș verifica taxa online.”

„E ceva nou, de obicei restaurantele oferă reduceri pentru a atrage clienți în orele liniștite sau în anumite zile. Să taxezi mai mult pentru că restaurantul e gol e pur și simplu nebunie și pare ilegal. Dacă nu ți s-a spus dinainte, nu am nicio idee cum ar fi legal,” a comentat altcineva.

„Ei bine, dacă aș afla că e restaurantul meu privat, cred că mi-aș da jos tricoul și pantofii,” a glumit un alt comentator.

Din păcate, acest client nu a fost primul care a fost surprins de o taxă ciudată. În timpul unei vacanțe în Menorca, Spania, un bărbat a fost taxat cu 3 dolari pentru un pahar suplimentar de gheață.

Alt client a postat un bon de la un restaurant care percepea o ‘taxă obligatorie pentru salariu decent’.

Iar în Franța, un proprietar de restaurant a fost criticat online după ce a anunțat o nouă amendă pentru grupurile de clienți al căror număr nu corespundea cu rezervarea inițială, scrie nypost.com.

