"Ultima oară când mai merg la vreun restaurant". Ce l-a înfuriat pe românul care a luat această decizie

Legalizarea bacșișului în România a adus la apariția unor probleme, cum ar fi confuzia privind raportarea corectă a veniturilor și impozitarea acestora, ceea ce a generat dificultăți atât pentru angajatori, cât și pentru angajați. În plus, au apărut situații în care bacșișul a fost folosit pentru a acoperi salarii mai mici, subminând efectiv scopul inițial al reglementării.

Unii chelneri au profitat de situație trecând bacșișul pe bonul fiscal fără acordul explicit al clientului. Această practică a permis creșterea veniturilor declarate, dar a creat nemulțumiri și controverse, deoarece mulți clienți nu erau de acord cu această adăugare forțată și nesolicitată.

Recent, un român a relatat experiența pe care a avut-o după ce a mâncat în oraș.

"Ultima oară când mai merg la vreun restaurant"

"Din respect pentru acest restaurant și preparatele FOARTE GUSTOASE pe care le face, am ales să decupez bonul fiscal cu denumirea și CUI-ul firmei.

Care-i faza?

O duc pe mândra mea de câteva ori pe lună la restaurant. Avem vreo cinci care ni-s dragi, acesta e unul dintre ele. În 9/10 cazuri las un 10,15,20 de lei tip. O fi bine? Nu știu, așa m-am învățat.

De data asta nesimțirea ospătarilor transcende însă dărnicia mea: pe lângă ce le las de obicei, au ales să pună singuri tip 10% pe bon. Ca să fie și mai amuzantă situația, cu 10 minute înainte să ne aducă notă, un alt client le-a reproșat același lucru.

Ce mișto! Faci faza asta la 30-40 de clienți pe zi, și uite cum câștigă ospătaru' plin de tupeu câteva sute de milioane pe lună...", a scris acesta pe Reddit.

"Nu contează, spui că plătești fără bacșiș"

Postarea a strâns 250 de comentarii în care cei mai mulți s-au declarat indignați, la rândul lor. Unii au relatat experiențele de care au avut parte.

"Da, și mie mi se pare nesimțire să-ți pună fără să te întrebe. Mi se pare la limită cum întreabă unii dacă vrei sau nu, dar să pui din oficiu e absolut aiurea. Din păcate, tot ce poți face e să fii atent la bon înainte să plătești și să le atragi atenția. S-a răspândit practica asta, csf."

"Plata cash și lași fără 10% "

"Nu contează, spui că plătești fără bacșiș. Ăla nu e bon fiscal prima dată. Poți să schimbi cum vrei valoarea bacșișului."

"Banii din tips-uri după bon intră în profitul restaurantului, adică în buzunarele patronului, iar o parte din tips-uri (undeva la 20%) se împart cu toți ospătarii, au copiat practica asta de la "vecinii" noștri din state."

"Legea în România e clară că toți banii din bacșiș (100% din suma rămasă după impozit) se distribuie angajaților. Dacă angajații nu își apară drepturile prin sesizări la ITM sau ANAF e strict problema lor."

"Suntem mai mulți ospătari care v-am servit"

"La o masă de 15 persoane s-a plătit nota cash și s-a lăsat bacșiș, dar nu fix 10% (s-a lăsat suma rotundă). Ospătarul vine să ia nota și se întoarce spunând: Vă rog să mai numărați o dată banii, suntem mai mulți ospătari care v-am servit. S-a numărat iar suma, plătită corect și s-a scos tot bacșișul, s-a înmânat nota și s-a plecat în glorie. Nesimțirea se plătește, indiferent de fițele restaurantului. P.s: este reală întâmplarea. Pentru nesimțiți am eu o vorbă: cine te-a pus să te faci (orice muncă de care se vaită ei că e prost plătită)??? Când și dacă se va introduce obligatoriu vreo taxă, atunci discutăm. Până atunci, e dreptul fiecăruia să lase ce vrea, dacă vrea. Eu de obicei las 10% și când se adaugă ceva în plus (rar), atenționez, pentru că furatul căciulii este o nesimțire."

"Am avut de făcut un protocol la firmă în care am scos vreo 10-15 oameni la masă. Nota bineînțeles vreo 3000 ron. Am zis că la suma asta 10% e mai mult decât decent...când am fost lovit cu "dar a fost vreo problemă?""

"Învățați de la olandezi, unde nu se lasă niciodată un cent"

"La ce naiba lăsați bacșiș când suntem atât de săraci? Luați și învățați de la olandezi unde nu se lasă niciodată un cent. Mai mult, ce servicii se oferă prin România? Ultima oară când am fost pe acasă toate restaurantele pe care le-am vizitat au avut mâncare meh și prețuri exagerate, chiar apropiate de cele de aici. La ce să lași bani în plus? Hai băi să fim serioși. Next time spune-i că a greșit bonul și dacă a deschis gura spune-i să cheme managerul."

