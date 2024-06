Ieșitul la restaurant ar trebui să fie un răsfăț, dar nu știm niciodată cât de curat este distribuitorul de gheață al restaurantului sau dacă persoana care ne pregătește mâncarea s-a spălat pe mâini recent - iar asta poate însemna probleme.

Chiar dacă germenii sunt peste tot și majoritatea sunt inofensivi, unii dintre ei ne pot îmbolnăvi. Așadar, dacă există strategii simple pentru a fi mai în siguranță atunci când luăm masa în oraș, de ce să nu le folosim?

De aceea - Raj Punjabi și Noah Michelson, gazdele podcastului "Am I Doing It Wrong?" de la HuffPost - l-au rugat pe microbiologul Jason Tetro, să îi informeze cu privire la ceea ce ar putea ”sta la pândă” la mesele noastre și în bucătăriile celor mai luxoase restaurante.

În timpul discuției, cei doi au aflat ce trebuie să evităm atunci când comandăm de la bar, adevărul murdar despre "regula celor cinci secunde" și care este cea mai murdară parte a restaurantului.

Meniurile sunt curățate folosind cârpe murdare

În urmă cu câțiva ani, "mă plimbam prin diferite locuri din oraș și locurile cele mai pline de germeni, iar când intram în restaurante, era vorba întotdeauna de meniuri", a spus Tetro.

"Meniurile în sine nu erau atât de murdare, ci cârpa pe care o foloseau pentru a le curăța", a spus el.

De prea multe ori, meniurile sunt curățate folosind cârpe murdare, care răspândesc germenii de la un element la altul, sau produsele de curățare nu au timp să fie eficiente.

"Poți folosi un detergent, poți folosi un dezinfectant, și asta e grozav, nu-i așa? Dar dacă îl pulverizezi în cârpă, ei bine, tocmai ai dezinfectat cârpa și, da, poate că ai dezinfectat o mică zonă a cârpei, în timp ce restul este încă plină de germeni", a explicat Tetro, autorul cărților "The Germ Files" și "The Germ Code". "Ceea ce trebuie să faci cu adevărat este să iei acel dezinfectant și să îl pui pe meniul în sine și apoi să îl lași să se așeze."

"Nu vorbim niciodată despre acest lucru în mass-media atunci când vorbim despre igienă, care este ceva numit "timp de contact"", a spus el. "Când pulverizați un dezinfectant pe o suprafață, acesta trebuie să stea acolo, iar pe etichetă va scrie acest lucru".

Timpul de contact pentru dezinfectarea completă a unei suprafețe poate fi de la 30 de secunde la 10 minute, iar dacă produsul nu este lăsat să stea pentru perioada de timp prescrisă, este posibil să nu funcționeze corect.

"Am făcut acest studiu, și nu este cu restaurante, ci a fost de fapt cu săli de sport. ... Te uitai la dezinfectant și scria 'lasă-l timp de 10 minute'", ne-a spus Tetro. "Apoi ne-am dus la patroni și i-am întrebat: "Deci, cât timp țineți dezinfectantul?". Iar ei ne-au răspuns: 'Ei bine, îl pulverizăm și îl ștergem. De ce?" [Iar noi le-am spus] "Ei bine, pe etichetă scrie 10 minute". Iar ei au spus: "Doamne!"".

Din fericire, companiile produc acum dezinfectanți cu acțiune mai rapidă, iar mulți dintre ei sunt mai naturali.

"Avem lucruri care sunt făcute din peroxid de hidrogen și acid citric, spre deosebire de unele dintre numele pe care nu le poți pronunța", a remarcat Tetro.

Dar volumul mare de oameni care manipulează meniurile, combinat cu erorile de utilizare ale celor care le curăță, înseamnă că este foarte probabil să intrăm în contact cu o mare cantitate de germeni atunci când alegem ce să comandăm.

"Când ștergi un meniu, trebuie să te asiguri că există acel timp de contact și, desigur, [folosirea] unui șervețel dezinfectant timp de 30 de secunde este cea mai bună opțiune", a spus Tetro. "Dacă nu faceți acest lucru în mod continuu după fiecare dată când cineva îl atinge, meniurile vor continua să fie cele mai pline de germeni dintr-un restaurant."

Deoarece este greu de știut exact cum a fost curățat meniul (dacă a fost curățat), cel mai bun pariu pentru a rămâne cât mai ferit de germeni este să ne spălăm pe mâini sau să folosim dezinfectant pentru mâini după ce folosim un meniu sau, dacă există un cod QR al meniului pe masă, să îl folosim în schimb.

