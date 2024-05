Român furios după ce a descoperit o nouă taxă pe bonul primit la restaurant. "E o bătaie de joc și se pare că mulți au înțeles cum să profite și mai mult"

Mulți români au renunțat la mesele de la restaurant din cauza prețurilor prea mari. Unii dintre cei care merg în continuare se plâng pe rețelele de socializare de mici înșelătorii sau situații care îi nemulțumesc.

Este cazul unui român care a descoperit pe bon o nouă taxă și s-a certat cu chelnerul.

"Ce porcărie mai e și asta"

"Ieri m-am certat cu un ospătar deoarece pe bon apăreau 2 garanții de returnare pentru 2 beri la sticlă pe care le-am consumat. Ce porcărie mai e și asta să îți impună să plătești taxa de garanție, dar ei să păstreze sticlele?

I-am spus să îmi dea sticlele, dacă tot m-a pus să plătesc taxa și a zis că nu poate să mi le dea, că ei le returnează. Sunt eu bătut în cap și nu mai înțeleg cum funcționează lucrurile sau rahații ăștia încearcă să te fure și la 50 de bani după ce că prețurile sunt exagerate în unele locuri!", a scris acesta pe Reddit.

"Recenzie de o stea, reclamație la ANPC"

Cei care au comentat cred că lucrurile nu trebuie lăsate așa și ar fi necesară o reclamație.

"0 bacșiș, recenzie de o stea, reclamație ANPC".

"Bacșiș nu am lăsat, aveam de gând să îi las vreo 18 lei că toată consumația a fost de 132 lei și am zis să las 150 rotund dar m-am răzgândit după ce m-am certat cu el pentru taxa ai pusă fără motiv.

Nu m-a dus capul să iau bonul și să fac și reclamație la ANPC", a răspuns autorul postării.

"Nu-i problemă, te mai duci o dată în 2-3 săptămâni sau pui niște prieteni, să nu te recunoască îți mai iei țeapa odată, dar de dată asta iei dovezi".

"Trist că nu ai de unde să știi dacă ăia 50 de bani intră în buzunarul lui sau al patronului. Sunt posibile ambele situații dacă te gândești o țără...."

"Îi merge până când se sesizează cineva"

"Cine lasă bacșiș? De ce ai face asta? Nu văd motivul pentru care cineva ar face asta. Din cauza bacșișului, își permit restaurantele să își plătească angajații mult mai puțin. Tot tipping culture-ul ăsta e o pierdere de timp."

"Sunt câteva locuri unde ți-o pun, dar te lasă să iei recipientul"

"Îi merge până când se sesizează cineva".

"Nu există vreo lege pentru asta. Gigelu te-a fentat. Dată viitoare ia bonul și mergi la ANPC."

"Ba există.

Hotărârea 1074 / 2021 actualizată 2024

Art. 17

(3) Comercianții HoReCa au obligaţia să perceapă garanţia de la consumatorii finali pentru produsele în ambalaje SGR consumate în afară structurii de vânzare şi să nu perceapă garanţia pentru produsele în ambalaje SGR consumate la locul structurii de vânzare.

https://lege5.ro/Gratuit/geztamjtgm4da/sistemul-de-garanție-returnare-hotărâre-1074-2021?dp=guydonzxge4deny

Gigelul trebuie amendat. Păcat că nu a păstrat bonul."

"Același lucru l-am pățit și eu ieri"

Cazul nu este unic.

"Același lucru l-am pățit și eu ieri la restaurant. Singura diferența e că m-am ținut de sticla aia că de Dumnezeu. E o bătaie de joc și se pare că mulți au înțeles cum să profite și mai mult de pe urmă chestiei ăsteia.

Merită reclamație la ANPC toți cei care fac nesimțirea asta, mai ales că nu scria nicăieri în meniu că mai trebuie să plătim și garanția!"

"Am pățit același lucru. Nu am avut o reacție pe moment, dar am încercat să las un review pe g maps pentru clarificare. Am primit report."

"Am văzut asta în București. Mi se pare aiurea. În loc să comentez, am plecat cu sticla acasă (din principiu, am plătit-o este a mea, apare pe bon).

Data viitoare vino cu o pungă și bagi sticla în pungă direct, fără discuții. Ce sticlă boss?"

"Neironic, am un amic care e ospătar la un restaurant. El și cu încă o ospătăriță au dus 4 saci gigantici cu sticle la reciclat și au făcut 400 de lei, pe care i-au împărțit între ei."

