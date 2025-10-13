Restricții de circulație pe autostrăzile A1 și A2. Se fac lucrări. Îndemn pentru șoferi de la Poliție

Circulaţia pe mai multe porţiuni ale autostrăzilor A1 şi A2 este afectată de restricții, începând de luni, 13 octombrie, a anunțat Centrul Infotrafic al Poliţiei Române. Dacă restricțiile pe anumite zone din A2 durează până în seara zilei de luni, cele pe A1, autostrada București-Pitești, sunt valabile până miercuri, 15 octombrie.

Potrivit Infotrafic, pe autostrada A1 sensul Bucureşti - Piteşti, între kilometrii 22 şi 19, prima bandă va fi restricţionată pentru lucrări de reparaţii asfaltice, până la data de 15.10.2025, ora 17.00.

Sursa citată precizează că pe sensul Constanţa – Bucureşti al autostrăzii A2, la kilometrul 84+750 metri, banda de urgenţă şi prima bandă vor fi restricţionate pentru înlocuirea glisierei marginale, până la ora 18.00, iar între kilometrii 117+400 metri şi 116+400 metri, prima bandă va fi restricţionată pentru lucrări de colmatare rosturi dilataţie, până la ora 17.00.

De asemenea, tot pe sensul dinspre Constanţa spre Bucureşti, între kilometrii 24 – 20, a doua bandă va fi restricţionată progresiv pentru lucrări de aplicare marcaje rutiere, până la ora 17.00.

În acest context, conducătorii auto sunt sfătuiţi să circule cu viteză redusă în aceste zone, să se asigure foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulaţie, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre.

