Restricţii de circulaţie în județul Prahova, pe DN 1 şi pe DN 1B. Până când se fac reparații

Circulaţia rutieră se va desfăşura cu restricţii pe DN 1 şi pe DN 1B, în judeţul Prahova, începând de luni, 15 septembrie, şi până pe 17 octombrie.

Pe DN 1, restricţiile vor fi impuse în zona municipiului Câmpina, iar pe DN 1B, la ieşirea din Ploieşti, unde se vor face reparaţii la rosturi de dilataţie ale unor poduri.

Potrivit datelor furnizate de poliţia judeţeană Prahova, în perioada 15 septembrie - 17 octombrie 2025, vor fi instituite restricţii de trafic pe drumul naţional 1 (E60), în zona kilometrului 94+345 metri, pe raza municipiului Câmpina, şi pe drumul naţional 1B (E577), în zona kilometrului 11+295, pe raza municipiului Ploieşti, pe cele două tronsoane desfăşurându-se lucrări de reparaţie şi înlocuire a rosturilor de dilataţie la poduri, pasaje şi viaducte.

Lucrările se vor realiza la partea carosabilă, iar câte o bandă de circulaţie a fiecărui sens va fi închisă.

Pe DN 1B, lucrările se fac la podul de peste râul Teleajen şi încep luni, 15 septembrie, la ora 10:30.

Restricţiile pe DN 1, la Câmpina, se vor institui la podul peste râul Prahova şi sunt valabile de luni, de la ora 12:30.

În cele două zone se va institui semnalizare temporar.

