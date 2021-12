Restricțiile pandemice de azi, aproape identice cu cele din vârful valului 4. Medic: ”Atunci au fost luate prea târziu, acum este dificil de spus dacă sunt suficiente”

Masca obligatorie în spațiile închise, magazine cu program de până la orele 22.00, fără cluburi, discoteci, petreceri private cu zeci de participanți, sunt doar câteva dintre măsurile aflate în prezent în vigoare.

De asemenea, începând de luni, 20 decembrie, Formularul de Localizare a Pasagerilor (PLF) devine obligatoriu la intrarea în România pentru orice persoană, indiferent de mijlocul de transport cu care călătoreşte.

Cu doar câteva excepții, restricțiile aflate în prezent în vigoare nu diferă foarte mult față de cele care au fost luate atunci când numărul infecțiilor cu SARS-COV- 2 era în jur de 16.000 pe zi iar numărul deceselor ajunsese la 500 în 24 de ore. Acum sunt sub 500 de cazuri zilnice și aproximativ 40 de decese.

Medic: ”Când au fost luate măsurile, depășisem momentul de vârf și deja urma scăderea”

Doctorul Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină a explicat că este posibil ca după sărbători aceste măsuri, care unora li se par stricte, altora relaxate, ar putea să nu mai fie suficiente pentru încetinirea valului de infectări.

”În valul 4, măsurile s-au luat când, de fapt, nu mai era nevoie de ele, depășisem momentul de vârf și deja urma scăderea. Dacă erau luate înainte ar fi prevenit cele 16.000 de cazuri. Sunt lucruri pe care le știe orice student care este atent la cursul de sănătate publică. Să spunem că poate scăderea era mai lentă dacă nu erau aceste măsuri. De fapt, în valul 4, noi am asistat aproape la evoluția naturală a unei pandemii”, a explicat medicul Marius Geantă.

Specialistul crede că numărul infecțiilor va crește după sărbători însă, la debut, nu vom ști cu exactitate ce variantă va fi cea periculoasă.

”Este de așteptat să crească numărul de cazuri după sărbători însă ne va fi greu, la început, să spunem dacă este vorba despre infectări cu Delta sau Omicron. Pentru că sistemul nostru de secvențiere este inadecvat. Este un sistem complet ineficient și care, de fapt, în această etapă ar trebui să ne ofere date necesare pentru a lua decizii de sănătate publică.

Noi nu avem în acest moment acces la date care să vorbească despre pericolul în România.

Iar păstrarea criteriului geografic pentru screening-ul omicron reprezintă o măsură depășită. În New York au fost identificate mai multe cazuri ca în Africa de Sud. Noi am aflat acum că există Omicron, asta am început să căutăm. Dar poate că era prezent din septembrie în România. Pe când, dacă am fi avut un sistem, poate reușeam noi, nu Africa de Sud, să punem în evidență această variantă. Noi nu folosim secvențierea la adevărata ei valoare ci o folosim ca un mijloc de diagnostic pentru variante noi pe care nu le cunoaștem.

Noi nu avem în general un sistem de testare extins, apoi noi nu avem un sistem de secvențiere extins și proactiv iar practic noi nu avem informații în acest moment. Iar pe de altă parte, nici nu poți să iei măsuri dacă nu știi care e pericolul”, a mai explicat specialistul.

”Este bine să s-au păstrat în continuare unele măsuri”

Medicul este de părere că ”este bine că aceste măsuri s-au păstrat în continuare reprezintă mai mult decât nimic în perspectiva valului 5. Însă, în lipsa unor date clare mai ales legate varianta Omicron în România este foarte dificil să ne dăm seama dacă în acest moment aceste măsuri sunt suficiente.

Cu siguranță aceste măsuri nu vor fi suficiente după sărbători”, a mai punctat Marius Geantă.

Ce măsuri sunt în vigoare în prezent

Începând cu 20 decembrie Formularul de Localizare a Pasagerilor (PLF) devine obligatoriu la intrarea în România pentru orice persoană, indiferent de mijlocul de transport cu care călătoreşte.

Masca obligatorie în spațiile publice închise, spațiile comerciale, spațiile publice deschise cu aglomerări de persoane, mijloace de transport în comun, locul de muncă, piețe, târguri și locurile unde se formează cozi.

Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale să fie permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 1.000 de persoane, în intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și cu purtarea măștii de protecție

În magazinele alimentare, farmacii și benzinării se poate intra fără certificat verde

Accesul în mall-uri se va permite și persoanelor cu test negativ PCR (în ultimele 72 de ore) sau test rapid (în ultimele 48 ore).

Restaurantele, terasele și cafenelele funcționează cu până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, între orele 05 – 22.

pot funcționa toată noaptea de Crăciun (24-25 dec.) și de Revelion (31 dec – 1 ian). Dar participa DOAR persoanele vaccinate complet, trecute prin boală, cele cu test negativ PCR (în ultimele 72 de ore) sau test rapid (în ultimele 48 ore).

Restricții în vigoare pe din 25 octombrie

Obligativitatea prezentării certificatului s-a extins pentru o serie de activități, inclusiv pentru intrarea în magazine neesențiale,

Purtarea măștii de protecție este obligatorie peste tot, inclusiv pe stradă, evenimentele private sunt interzise și se reintroduce carantina de noapte la nivel național.

Accesul în mall-uri, permis doar persoanelor vaccinate și celor trecute prin boală, în baza certificatului verde.

În magazinele esenţiale - alimentare sau farmacii - va fi permis accesul şi nevaccinaților, dar doar dacă acestea se află în afara centrelor comerciale mari.

În clădirile publice, instituții oficiale, era obligatorie prezentarea certificatului verde (care atestă vaccinarea, trecerea prin boală sau testarea) pentru toţi cei care NU lucrează în acea clădire („vizitatori”). Măsura se aplică și în cazul clădirilor private în care se află peste 50 de persoane.

Ce măsuri au alte țări în vigoare

Italia:

Regulile pentru cei care intră în Italia din toate țările, inclusiv din UE, au fost modificate.

”Graniţele se închid pentru nevaccinaţi, teste și carantină pentru cei care intră” titrează Corriere della Sera. Guvernul a prelungit starea de urgență până la 31 martie 2022.

Italia se închide în vederea sărbătorilor de Crăciun și pentru a opri propagarea variantei Omicron. Guvernul a decis să prelungească obligativitatea certificatului verde în zona albă până pe 31 martie 2022, după ce urma să expire pe 15 ianuarie 2022, relatează Corriere della Sera. Totodată din 15 decembrie, Italia impune vaccinarea obligatorie pentru personalul din şcoli, dar şi pentru cei care fac parte din forţele de ordine: poliţie, armată şi servicii de urgenţă.

Anglia.

Boris Johnson le-a cerut britanicilor să poarte din nou masca de protecție în magazine și mijloace de transport în comun, cel puțin în următoarele trei săptămâni, după care autoritățile vor decide dacă prelungesc aceste măsuri.

Germania.

În magazine vor mai avea acces doar cei vaccinați sau vindecați. În școli va fi introdusă obligativitatea generală a purtării măștii de protecție. În regiunile în care incidența pe șapte zile depășește 350 de cazuri noi la 100.000 de locuitori, vor fi închise cluburile și discotecile, deoarece se consideră că acestea ar putea fi focare majore de infecție.