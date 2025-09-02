Primul aeroport din România care elimină restricțiile de lichide în bagajul de mână. Pasagerii vor putea urca la bord și cu sticle de 2 litri

Autor: Aniela Manolea
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 12:53
216 citiri
Primul aeroport din România care elimină restricțiile de lichide în bagajul de mână. Pasagerii vor putea urca la bord și cu sticle de 2 litri
Primul aeroport din România care ridică restricțiile la lichide FOTO Facebook /Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

Primul aeroport din România care renunță la restricțiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână va permite pasagerilor să transporte lichide, geluri și aerosoli în recipiente de maxim 2 litri în bagajul de mână. Măsura intră în vigoare miercuri, 3 septembrie.

Pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, pasagerii nu vor mai fi limitați la recipientele de 100 ml pentru lichide, aerosoli și geluri. Aceștia vor putea lua în cabina avionului recipiente individuale de până la 2 litri. Măsura vine în urma unor investiții realizate de Aeroportul Internațional Cluj, în colaborare cu Brigada Antiteroristă SRI și cu producătorul echipamentelor de securitate, se arată într-un comunicat al aeroportului.

„Pasagerii nu vor mai fi nevoiți să scoată lichidele la controlul de securitate și vor putea transporta recipiente de până la 2 litri. Prin actualizarea softurilor și adaptarea echipamentelor la standardele europene, timpul de procesare la controlul de securitate va fi redus considerabil”, a transmis David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Cluj.

Aeroportul „Avram Iancu” Cluj este cel mai important aeroport regional al României. În 2024 a înregistrat peste 3,2 milioane de pasageri, iar estimările pentru 2025 indică o creștere la 3,4 milioane de pasageri.

#restrictii lichide avion, #aeroportul Cluj, #lichide bagaj avion, #Aeroport International Cluj , #aeroport
