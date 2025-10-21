Atenție, șoferi! Restricții de trafic pe DN 1, în zona orașului Comarnic. Zilele în care se fac lucrări

Autor: Adrian Zia
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 18:49
194 citiri
Atenție, șoferi! Restricții de trafic pe DN 1, în zona orașului Comarnic. Zilele în care se fac lucrări
Atenție, șoferi! Restricții de trafic pe DN 1 FOTO Facebook/Prahova Liberă

Circulaţia rutieră se desfăşoară cu restricţii, timp de două zile, inclusiv pe drumul naţional 1, între Ploieşti şi Braşov, în zona oraşului Comarnic, unde se fac lucrări de asfaltare.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, restricţiile de trafic sunt impuse în perioada 21-23 octombrie, între orele 08.00 şi 18.00, la kilometrul 113+700 de metri, în afara localităţii Comarnic, unde se desfăşoară lucrări de asfaltare.

Poliţiştii rutieri se vor afla pe teren, pentru gestionarea traficului în zonele aglomerate. Aceştia vor acţiona pentru monitorizarea şi dirijarea participanţilor la trafic.

”Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită, indicaţiile poliţiştilor rutieri şi să manifeste răbdare şi prudenţă sporită în zonele aglomerate”, transmite instituţia.

