Reducerea de angajați la stat cu 10 la sută. Bolojan spune că la Cotroceni s-au stabilit restructurări, nu reduceri de cheltuieli, cum susține PSD

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 23:18
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, 8 septembrie, în privința reformei în administrația publică locală că, din punctul său de vedere, discuția de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din coaliție a fost de reducere a numărului de angajați cu 10%.

'În programul de guvernare există o prevedere explicită care prevede o reducere de personal în administrația publică, cred că este de 20%. Oamenii nu sunt cifre, dar sunt niște evaluări pe baza unor realități. Dacă avem un consiliu județean care are 90 de angajați, cum este Consiliul Județean Bihor, înseamnă că și alte consilii județene pot avea poate 120 de angajați, 150 de angajați, dar nu 200 sau 250, pentru că, dacă un județ funcționează în bune condiții cu un număr mic de angajați, înseamnă că și alte județe pot funcționa cu un număr mai mic de angajați decât este astăzi, în așa fel încât să nu risipim banii pe care îi colectăm cu greu de la cetățeni și care toată lumea protestează pe bună dreptate când apare o taxă suplimentară în plus, o acciză în plus, un CASS în plus', a afirmat Bolojan la TVR info, întrebat dacă s-a convenit la Cotroceni o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal, cum susține PSD sau o reducere cu 10% a numărului angajaților din administrația locală.

Din punctul său de vedere, trebuie luate măsuri structurale, iar cheltuielile de personal fac parte din măsurile de reformă, deoarece o reformă înseamnă o administrație mai eficientă și nu se poate 'fugi' de reduceri de personal.

'Cred că în urma discuției pe care am avut-o atât în coaliție, cât și la întâlnirea cu domnul președinte, cei care am fost acolo de față am înțeles care au fost concluziile. Din punctul meu de vedere, trebuie întrebați și ceilalți, pentru că, probabil, dacă mai mulți înțeleg același lucru este înțelesul general, discuția a fost cât se poate de clară, că trebuie să reducem și cheltuielile de personal, iar asta nu se poate face decât ori prin reduceri de salarii sau de sporuri, ori prin reducerea numărului de angajați. Și în discuția care a fost, a fost reducerea numărului de angajați cu 10%', a adăugat Bolojan.

În 2 septembrie, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției de guvernare, discuțiile vizând reforma administrației publice locale.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, după întâlnire, că social-democrații sunt pentru o reformă 'reală' în administrația publică locală, nu concedieri, punctând că propunerea partidului pe care îl conduce este o reducere a posturilor ocupate cu 25%, dar etapizat, cu evaluări din șase în șase luni.

'Noi credem (...) că reforma administrației locale trebuie făcută cu cap, și nu cu toporul. PSD susține pe deplin angajamentul de a face o reformă reală a administrației publice locale, dar reformă, și nu concedieri. Sunt două lucruri total diferite', a spus Grindeanu. El a admis că reforma poate însemna și concedieri, dar a subliniat că o reformă nu se poate reduce doar la concedieri.

Facturile uriașe ținute la secret, găsite de Bolojan la Guvern și care ar fi dus deficitul la 11 la sută din PIB
Facturile uriașe ținute la secret, găsite de Bolojan la Guvern și care ar fi dus deficitul la 11 la sută din PIB
Ilie Bolojan a tot declarat că este nevoie de măsuri de austeritate pentru a ține sub control deficitul bugetar. Odată instalat la Palatul Victoria, premierul ar fi găsit „nota de...
De ce e periculos să fie izolat AUR în opoziție?
De ce e periculos să fie izolat AUR în opoziție?
Analiză: Cele patru moțiuni depuse de radicali n-au fost concepute să treacă, ci doar să atragă atenția că doar AUR se opune reformelor dure propuse de guvernul Bolojan. Alianța pentru...
