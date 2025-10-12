Restructurările de la stat, scandal nesfârșit în coaliția de guvernare. „Nu e reformă ceea ce se propune, sunt concedieri în masă, când dai oameni afară”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 21:20
152 citiri
Restructurările de la stat, scandal nesfârșit în coaliția de guvernare. „Nu e reformă ceea ce se propune, sunt concedieri în masă, când dai oameni afară”
Protest Foto: Hepta

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ceea ce se propune sub denumirea de reformă în administraţie este, de fapt, concediere în masă.

Grindeanu consideră că este nevoie de reformă, dar fără a afecta calitatea serviciilor oferite populaţiei. În ceea ce priveşte al treilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, care nu a fost încă decis, Grindeanu a subliniat că ar trebui să fie ultimul. ”De-aia avem Parlament, să le treci prin Parlament”, crede Grindeanu.

”Aşa-numita reformă la administraţia publică locală, să ştiţi că nu e reformă ceea ce se propune. Sunt concedieri în masă. Când dai afară oameni, asta nu înseamnă că faci reformă, ci că pur şi simplu se concediază oamenii. Este şi punctul de vedere al celor de la UDMR”, a afirmat, duminică seară, la Antena 3, Sorin Grindeanu.

Liderul interimar al PSD crede că este necesară reformă în administraţie, dar trebuie urmărit ca aceasta să nu ducă la scăderea calităţii serviciilor oferite populaţiei.

”Eu cred că e necesar şi vreau să fiu foarte clar, că am văzut că mi s-au răstălnăcit vorbele în toate aceste săptămâni în mod intenţionat. Există în acest moment în România unităţi administrative teritoriale, primării care au un personal număr excesiv de angajaţi şi care trebuie să-şi reducă acest număr. Dar ceea ce trebuie să urmărim în acelaşi timp e să nu se scadă serviciile publice”, a mai declarat Grindeanu.

El a anunţat că că pachetul al treilea de măsuri pentru scăderea deficitului bugetar ar trebui să fie ultimul.

”Asta a fost propunerea noastră, ca din pachetul acesta trei, care trebuie să fie ultimul, ca să fiu foarte clar, e o cale excepţională de a promova această procedură de asumare, de-aia avem Parlament, să le treci prin Parlament, nu să vii cu asumări. Şi am spus iarăşi de mai multe ori acest lucru. Deci acest pachet 3, revenind, trebuie să fie ultimul, dar este obligatoriu să conţină şi acea parte de măsuri de relansare şi de stimulare economică. Altfel, riscăm în acest moment ca o criză bugetară, să o transformăm într-o criză economică”, a adăugat Grindeanu.

Reforma administraţiei – care ar fi trebuit să facă parte din al doilea pachet de măsuri adoptate pentru reducerea deficitului – a fost periodic amânată, întrucât partidele din coaliţie nu ajung la consens cu privire la reducerea de angajaţi.

De asemenea, Coaliţia vorbeşte despre un al treilea pachet de măsuri, dar data adoptării acestuia nu a fost stabilită.

Un CEO dezvăluie cele două obiceiuri care te pot face aproape imun la concedieri: "Vei fi mereu necesar"
Un CEO dezvăluie cele două obiceiuri care te pot face aproape imun la concedieri: "Vei fi mereu necesar"
Dan Springer, fostul CEO al companiei de semnături electronice DocuSign, a declarat pentru Business Insider că există două lucruri pe care oamenii le pot face pentru a-și reduce riscul de a fi...
Afirmație neașteptată făcută de purtătoarea de cuvânt a lui Bolojan: „Am fost terorizată”. Ce se întâmplă cu „listele negre”
Afirmație neașteptată făcută de purtătoarea de cuvânt a lui Bolojan: „Am fost terorizată”. Ce se întâmplă cu „listele negre”
Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan, a venit cu explicații privind „listele negre” cu angajați ce ar urma să fie demiși, din structurile centrale. În plus, ea a...
#restructurare, #reforma administrativa, #concedieri , #stiri Sorin Grindeanu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Stupoare la Chisinau dupa rezultatele unui sondaj realizat in Romania. Jurnalist: "Nu pot sa inteleg aceasta combinatie de tradare si spaima"
DigiSport.ro
"Sa opreasca tot! Multi vor muri". N-au tinut cont si sunt gata sa ia o decizie radicala, fara precedent in istorie
DigiSport.ro
Selectioner pentru Romania! FRF a ales inlocuitorul lui Mircea Lucescu si a primit raspunsul: "Decizia a fost deja luata"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Restructurările de la stat, scandal nesfârșit în coaliția de guvernare. „Nu e reformă ceea ce se propune, sunt concedieri în masă, când dai oameni afară”
  2. Sorin Grindeanu anunță că PSD „va repara măsurile excesive” ale Guvernului de a impune CASS pentru anumite categorii. „Unele dintre ele sunt extreme”
  3. Alexandru Nazare, despre partidele de guvernământ: „Nu este ușor în această coaliție, cu PSD pe de-o parte, care are solicitări, cu USR pe de cealaltă parte”
  4. Cele mai mari îngrijorări ale lui Ilie Bolojan. „Am ocupat toate funcțiile posibile”
  5. „Urzeala” coaliției de guvernare: Motivul pentru care a fost anulată următoarea ședință. „Sub ameninţarea directă de către PSD”
  6. Actualul primar general interimar al Capitalei spune că are dreptul să fie edil „plin”. „Cred că ar fi benefic candidatul să fie din partea coaliţiei”
  7. Congresul PSD s-ar organiza la începutul lunii noiembrie. Ziua când social-democrații își aleg noua conducere SURSE
  8. Gigi Becali a dezvăluit cât a plătit pe tonele de brânză pe care i le-a dat lui George Simion la nuntă. „El a zis 'dai și tu brânză, nea Gigi?'”
  9. SRI, criticat de un consilier prezidențial pentru implicare în politică, justiție și media. ”Câți diplomați au fost expulzați pentru spionaj în favoarea Rusiei?”
  10. Călin Georgescu, sub tirul criticilor Dianei Șoșoacă. „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat?”