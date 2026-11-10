O companie din România se pregătește de restructurări masive. În prezent are 190 de angajați

Autor: Adrian Zia
Marti, 10 Noiembrie 2026, ora 19:03
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O companie din România se pregătește de restructurări masive. În prezent are 190 de angajați
O companie din România se pregătește de restructurări masive FOTO Pixabay

Grupul Harsha Engineers, cel mai mare producător de colivii din alamă pentru rulmenți din India și un jucător de top la nivel global, a declanșat un proces de restructurare și restrângere a activității la unitatea sa de producție din Ghimbav, județul Brașov. Decizia managementului are ca scop stoparea pierderilor operaționale consecutive înregistrate de subsidiara din România, unde în prezent își desfășoară activitatea un efectiv mediu de 190 de angajați. Compania, fondată în 1986 de familiile indiene Rangwala și Shah, s-a extins pe piața locală în 2016 prin achiziția fabricii Johnson Metall SRL, redenumită Harsha Engineers Europe SRL.

Deși subsidiara de la Ghimbav a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de 123 de milioane de lei, în creștere față de cele 112,79 milioane de lei din anul precedent, unitatea se confruntă cu un avans constant al costurilor interne. Bilanțul indică pierderi financiare anuale cronice începând cu anul 2021, deficitul pe ultimul an raportat fiind de 7,18 milioane de lei, în condițiile în care cheltuielile totale au urcat la 127,4 milioane de lei, scrie Profit.

Strategia corporativă pentru stoparea deficitului

Planul de urgență, aplicat începând cu trimestrul fiscal curent, urmărește modificarea integrală a structurii de costuri până la finele anului financiar în curs.

„Considerăm că acesta va fi un model viabil pe termen mediu, prin care ne propunem să stopăm pierderile operaționale înregistrate în România - un obiectiv pe care credem că îl putem atinge până la sfârșitul anului financiar curent (martie 2027 - n.r.)”.

CEO-ul a adăugat că grupul se va concentra exclusiv pe eficientizarea liniilor operative din județul Brașov.

„Suntem optimiști și lucrăm la îmbunătățirea structurii costurilor, alături de alte măsuri, dar rezultatul final depinde de o serie de factori. Însă suntem destul de încrezători în capacitatea noastră de a aduce îmbunătățiri la nivel operațional, și ulterior, poate, atingerea unei profitabilități depline, în funcție de mai mulți factori”

Subperformanța din România afectează rezultatele globale

Rezultatele negative de pe piața românească au continuat să afecteze indicatorii consolidați ai grupului listat pe bursă, generând un impact negativ asupra profitului net în primul semestru al anului fiscal 2027, încheiat la 30 septembrie. Pierderile înregistrate în țara noastră au fost compensate doar de performanța foarte bună raportată de sucursala din China.

Conducerea executivă din India a evitat să detalieze numărul exact de disponibilizări sau costurile totale de reorganizare, însă a subliniat că oprirea sângerării financiare din Europa este o prioritate absolută. Reprezentanții diviziei strategice au confirmat că toate segmentele neprofitabile de la Ghimbav sunt reevaluate, urmând ca restul măsurilor administrative implementate la nivel intern să fie prezentate public la o dată ulterioară.

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