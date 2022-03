O persoană a fost ucisă iar alte șase rănite după ce resturile unei rachete rusești care a fost doborâtă au lovit o stradă din Kiev, au transmis luni, 14 martie, autoritățile ucrainene.

Explozia a fost surprinsă de o cameră de supraveghere, transmite BBC.

Resturile rachetei au distrus un autobuz și au provocat un incendiu la clădire rezidențială din districtul Kurenivka al capitalei, după ce au fost interceptate de apărarea antiaeriană a Ucrainei, a transmis Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei.

Fotografii împărtășite de Anton Gerașcenko, un consilier al Ministerului de Interne al Ucrainei, arată rămășițele autobuzului împrăștiate pe stradă, în timp ce fumul se ridică din clădirea avariată.

This is how the damaged apartment buildings and destroyed trolleybus look like after missile fragments to have fallen in #Kurenivka district, #Kyiv.#UkraineUnderAttack pic.twitter.com/PqJMY1Jqpj