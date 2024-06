Momentul în care resturile unei rachete spațiale au căzut peste un sat din China. Localnicii, expuși unui pericol uriaș VIDEO/FOTO

Localnicii dintr-un sat din China au trecut prin momente de panică după ce resturile unei rachete s-au prăbușit în apropiere, la puțin timp după lansare.

Incidentul a avut loc sâmbătă, în provincia Sichuan, în sud-vestul țării.

Videoclipul a fost postat la scurt timp după decolarea rachetei Long March 2C de la Centrul de Lansare a Sateliților din Xichang. Racheta a trimis pe orbită Monitorul de Obiecte Variabile Spațiale, un satelit puternic dezvoltat de China și Franța pentru studierea celor mai îndepărtate explozii stelare, cunoscute sub denumirea de explozii de raze gama, potrivit Digi24.

Deși, oficial, Corporația de Știință și Tehnologie Aerospațială a Chinei (CASC), o companie de stat care a dezvoltat racheta Long March 2C, a anunțat despre lansare că a fost ”un succes total”, filmările au surprins momentul când un obiect lung și cilindric cade din cer deasupra satului și se izbește de pământ la marginea unui deal, lăsând în urmă un fum portocaliu.

De frica unei posibile explozii, localnicii au început să fugă, în timp ce resturile de rachete au lăsat în urmă un fum galben care este foarte toxic, potrivit filmărilor primite de CNN de la un martor local.

”Era un miros înțepător în aer și s-a auzit sunetul unei explozii”, a declarat un martor.

Ulterior, într-o notificare guvernamentală care a fost ștearsă de autorități, dar repostată de un localnic la scurt timp după lansare, oficialii au anunțat că orașul Xinba, din apropiere de satul Xianqiao, va desfășura o ”misiune de recuperare a resturilor rachetei.”

Pericolul la care au fost expuși oamenii

Cu o oră înainte de lansarea rachetei, localnicii din zonă au fost sfătuiți să iasă din locuințe și alte clădiri și să stea în zone deschise de unde se poate observa cerul.

Ulterior, li s-a recomandat să stea cât mai departe de resturile rachetei pentru a nu se expune la ”gaze toxice și explozii.” Autoritățile le-au interzis să facă poze cu resturile rachetei sau să posteze și să distribuie „videoclipuri relevante online”.

