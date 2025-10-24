Mișcare comercială cu impact major: Carrefour, care a avut cifră de afaceri de 12 miliarde de lei în 2024, se pregătește să vândă magazinele din România

Autor: Luca Dinulescu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 11:48
1005 citiri
Mișcare comercială cu impact major: Carrefour, care a avut cifră de afaceri de 12 miliarde de lei în 2024, se pregătește să vândă magazinele din România
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. FOTO Pixabay

Lanțul francez de supermarketuri Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România și a mandatat banca BNP Paris Bas să caute cumpărător.

Decizia vine pe fondul politicilor tot mai agresive ale ultimelor guverne față de retaileri.

Informația privind vânzarea Carrefour a fost transmisă de publicația franceză LInforme.

Carrefour a vândut deja un magazin din Pitești către lanțul românesc La Cocoș și a cedat spațiul din Sun Plaza către Auchan.

Carrefour își vinde de asemenea și magazinele din Polonia și Bloomberg a raportat anterior că Jerónimo Martins din Portugalia ia în considerare achiziționarea magazinelor, însă ar putea avea probleme antitrust.

Cifra de afaceri pentru Carrefour România SA în anul 2024 a fost de 12,54 miliarde lei, reprezentând o creștere de 10,5% față de anul anterior. Compania a înregistrat, de asemenea, un profit net de 52,47 milioane lei în 2024.

