Pepco închide aproape jumătate din magazinele din Germania. Câți angajați vor fi concediați

Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 12:36
Pepco închide aproape jumătate dintre magazinele sale din Germania. FOTO Pixabay

Pepco Group, unul dintre principalii retaileri de tip discount din Europa, închide 28 de magazine în Germania, circa 165 de angajați urmând să fie concediați. Compania deține pe piața germană 64 de magazine cu aproximativ 500 de angajați.

Informația, semnalată de Profit, vine în contextul în care Pepco a explicat în vară că rețeaua sa din Germania a întâmpinat provocări de la intrarea pe piață, în 2022, iar în prezent înregistrează pierderi.

În iulie, filiala din Germania a gigantului polonez Pepco a solicitat deschiderea procedurilor de insolvență, în încercarea de a reabilita rețeaua de magazine neprofitabile.

Era anunțat atunci că toate magazinele vor rămâne deschise.

Acum, însă, sucursala germană a comerciantului de textile și jucării Pepco a decis că va închide aproape jumătate din magazinele sale din Germania.

Potrivit companiei, 28 de magazine vor fi închise „din cauza lipsei de perspective economice până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, după finalizarea măsurilor obișnuite de lichidare a stocurilor”. 36 de filiale vor fi menținute în funcțiune, fiind evaluate ca fiind „promițătoare”.

În februarie 2024, Pepco a anunțat că își va închide porțile în Austria, cu cerere de faliment. Au fost afectați 680 de angajați din 73 de magazine.

Compania justifica mutarea spunând că nivelul așteptat de rentabilitate nu este atins în Austria.

În România, Pepco Group a anunțat recent deschiderea celui de-al 500-lea magazin la nivel național.

