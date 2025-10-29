Românii, printre cei care au dublat rata furturilor din magazinele bulgare. Hoții au dezvoltat rețele organizate

Autor: Silvia Deleanu
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 13:29
374 citiri
Românii, printre cei care au dublat rata furturilor din magazinele bulgare. Hoții au dezvoltat rețele organizate
Mașină de Poliție FOTO Pixabay

Asociația Comercianților de Produse Nealimentare din Bulgaria a dezvăluit date îngrijorătoare legate de incidența furturilor din magazine în țara vecină. Potrivit asociației, în marile centre comerciale există magazine în care creșterea furturilor a fost de 100% în primele șase luni ale anului, situația stând ”mai bine” doar în cazul magazinelor de construcții, unde procentul de furturi a crescut doar cu 60%.

Potrivit informațiilor Nova TV citate de Rador România, cele mai frecvente cazuri de furt au loc în magazinele sportive, de unde sunt sustrase de către hoți echipamente mai scumpe. Analiza asociației arată că nu este vorba de furturi cu scopul obținerii unor venituri facile pe fondul unei lipse de resurse de bază, ci mai degrabă sunt legate comenzi specifice făcute prin rețele complexe de revânzare. Practic, furtul din magazine în Bulgaria a ajuns să fie o infracțiune organizată amplu.

Aceleași date arată că, din magazinele de mobilă se fură pahare scumpe, lumânări, tacâmuri, vaze și lenjerie de pat. În general, obiecte pe care un hoț le poate pune într-o geantă și le poate scoate afară, a comunicat Galin Popov, din cadrul Asociației Comercianților de Produse Nealimentare. Totodată, cifrele arată o creștere a numărului de hoți mai ales în rândul minorilor, iar când vine vorba de naționalitatea acestora, mulți hoți sunt intrați în țară inclusiv după aderarea la Schengen terestru, printre care se numără și foarte mulți români, pe lângă numărul mare de hoți bulgari, a specificat Popov.

Potrivit comunicatului citat, există un comerciant care a investit 700.000 de leva în măsuri de securitate, echipamente, pază, camere video și inteligență artificială pentru recunoaștere facială, o problemă administrativă gravă în gestionarea fenomenului de către autorități fiind faptul că legislația lentă și învechită.

Bulgaria a semnat un contract de un miliard de euro cu un gigant german. Se va construi o nouă fabrică de armament unde vor lucra 1.000 de oameni. România încă negociază cu aceeași firmă
Bulgaria a semnat un contract de un miliard de euro cu un gigant german. Se va construi o nouă fabrică de armament unde vor lucra 1.000 de oameni. România încă negociază cu aceeași firmă
Bulgaria şi concernul german Rheinmetall au semnat marţi, 28 octombrie, un acord în valoare de peste 1 miliard de euro pentru construirea unei fabrici care va produce pulberi şi obuze de...
Tensiuni pe Dunăre: România lansează Fast Danube 2, Bulgaria critică lipsa cooperării - Proiect major pentru navigație, anunțat de ministrul Transporturilor
Tensiuni pe Dunăre: România lansează Fast Danube 2, Bulgaria critică lipsa cooperării - Proiect major pentru navigație, anunțat de ministrul Transporturilor
Ministerul Transporturilor a anunțat vineri, 24 octombrie, lansarea licitației pentru proiectarea și execuția Fast Danube 2, unul dintre cele mai ample proiecte dedicate navigației pe Dunăre....
#retea de infractori, #furturi, #Bulgaria, #Bulgaria aderare Schengen, #romani hoti Bulgaria , #Bulgaria
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a aflat, dupa 4 ani! Suma care l-a facut pe David Popovici sa renunte la Steaua si sa semneze cu Dinamo

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Moșteanu se va întâlni cu ministra Apărării din Franța, la o zi după ce a confirmat oficial reducerea trupelor SUA din România
  2. Agenți ai Kremlinului se străduiesc să oprească extrădarea mercenarului Horațiu Potra din Dubai în România
  3. Retragerea trupelor SUA din România, un semnal de alarmă. Fost șef al armatei: „E un duș rece”
  4. Rușii câștigă teren la Pokrovsk și în regiunea Dnipropetrovsk. Raportul de forțe este de 8 la 1 în favoarea trupelor lui Putin
  5. Un polițist din Timișoara a salvat eroic un bărbat care intenționa să se spânzure. S-a rănit și a ajuns la spital, unde va fi operat
  6. Anchetatorii au făcut percheziții și au ridicat mașina doctoriței decedate în camera de gardă. Ce substanțe s-ar fi găsit în biroul acesteia
  7. Românii, printre cei care au dublat rata furturilor din magazinele bulgare. Hoții au dezvoltat rețele organizate
  8. România are de plătit aproape 60 de milioane de euro către Agenția Spațială Europeană, inclusiv datorii de aproape 30 de milioane. Ce utilitate are participarea la ESA
  9. O nouă lege stabilește amenzi uriașe pentru vânzătorii care refuză să schimbe produsele neconforme. Ce trebuie să facă cumpărătorii
  10. Răspunsul NATO după ce SUA au anunțat că reduc trupele din România: ”Ajustările făcute nu sunt neobișnuite”