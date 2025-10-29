Românii, printre cei care au dublat rata furturilor din magazinele bulgare. Hoții au dezvoltat rețele organizate

Asociația Comercianților de Produse Nealimentare din Bulgaria a dezvăluit date îngrijorătoare legate de incidența furturilor din magazine în țara vecină. Potrivit asociației, în marile centre comerciale există magazine în care creșterea furturilor a fost de 100% în primele șase luni ale anului, situația stând ”mai bine” doar în cazul magazinelor de construcții, unde procentul de furturi a crescut doar cu 60%.

Potrivit informațiilor Nova TV citate de Rador România, cele mai frecvente cazuri de furt au loc în magazinele sportive, de unde sunt sustrase de către hoți echipamente mai scumpe. Analiza asociației arată că nu este vorba de furturi cu scopul obținerii unor venituri facile pe fondul unei lipse de resurse de bază, ci mai degrabă sunt legate comenzi specifice făcute prin rețele complexe de revânzare. Practic, furtul din magazine în Bulgaria a ajuns să fie o infracțiune organizată amplu.

Aceleași date arată că, din magazinele de mobilă se fură pahare scumpe, lumânări, tacâmuri, vaze și lenjerie de pat. În general, obiecte pe care un hoț le poate pune într-o geantă și le poate scoate afară, a comunicat Galin Popov, din cadrul Asociației Comercianților de Produse Nealimentare. Totodată, cifrele arată o creștere a numărului de hoți mai ales în rândul minorilor, iar când vine vorba de naționalitatea acestora, mulți hoți sunt intrați în țară inclusiv după aderarea la Schengen terestru, printre care se numără și foarte mulți români, pe lângă numărul mare de hoți bulgari, a specificat Popov.

Potrivit comunicatului citat, există un comerciant care a investit 700.000 de leva în măsuri de securitate, echipamente, pază, camere video și inteligență artificială pentru recunoaștere facială, o problemă administrativă gravă în gestionarea fenomenului de către autorități fiind faptul că legislația lentă și învechită.

