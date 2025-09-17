Administrația Trump finanțează o rețea energetică care va conecta Republica Moldova direct la România, pentru a scăpa de dependența de rețelele rusești

Republica Moldova va avea o nouă linie de înaltă tensiune care o va conecta direct la România și la rețeaua europeană, reducând dependența de est. Linia energetică Strășeni – Gutinaș va fi construită integral datorită investiției Guvernului Statelor Unite ale Americii, în valoare de 130 milioane de dolari.

Aceasta va avea o lungime de 190 km și va conecta direct Republica Moldova de România și de rețeaua europeană. Anunțul despre noua conexiune care va elimina șantajul energetic și va garanta energia electrică pentru țara noastră a fost făcut de prim-ministrul Dorin Recean.

„Parteneriatele dau roade. Dacă anterior nu s-a pus o cărămidă, nu s-a tras un singur fir electric pentru a dezlega Moldova de șantaj și amenințare, în doar 4 ani, datorită parteneriatelor puternice, Moldova își construiește adevărata independență”, a menționat premierul.

Astfel, după linia Chișinău-Vulcănești, care va fi gata în acest an, Republica Moldova va mai avea două conexiuni de înaltă tensiune. Una pe segmentul de nord al țării cu Bălți - Suceava, care se află la etapa de proiectare, și a doua pe regiunea de centru a Republicii Moldova, Strășeni-Gutinaș.

