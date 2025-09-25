Român suspectat că face parte dintr-o rețea internațională de fraude cu criptomonede, arestat. Au fost percheziții în România, Spania, Portugalia, Italia și Bulgaria

Procurorii DIICOT au percheziţionat locuinţa din Bucureşti a unui român suspectat că ar face parte dintr-o reţea internaţională specializată în infracţiuni informatice şi care ar fi produs unor cetăţeni europeni, prin înşelăciuni cu criptomonede pe platforme online, pagube în valoare totală de aproximativ 103 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, o mare parte din banii investiţi de cetăţeni au fost direcţionaţi către conturi bancare din Lituania, iar când au vrut să-şi recupereze banii, aceştia au constatat că site-ul web utilizat a fost închis şi că şi-au pierdut integral sau parţial fondurile.

Simultan, au fost făcute percheziţii în Spania, Portugalia, Italia şi Bulgaria. În locuinţa din Capitală a românului au fost găsite diverse înscrisuri şi dispozitive de stocare a datelor, iar acesta a fost arestat în baza unui mandat european emis pe numele său.

La data de 17 septembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Investigare Financiară a Grupurilor de Criminalitate Organizată şi Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, în Bucureşti, într-o cauză penală aflată în instrumentarea autorităţilor judiciare din Spania, care vizează infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, fraudă informatică, fals informatic, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor, informează DIICOT.

Potrivit sursei citate, în cadrul cooperării judiciare internaţionale, desfăşurată sub egida Eurojust, autorităţile spaniole au formulat un ordin european de anchetă, din aceste activităţi de cooperare reieşind că, începând din 2019, mai multe persoane, printre care şi un român, au constituit un grup infracţional organizat şi au înşelat mai mulţi cetăţeni europeni pe care i-au convins să investească în diverse criptomonede, printr-o platformă online.

O mare parte dintre sumele de bani investite au fost direcţionate, în principal, către conturi bancare din Lituania, iar în momentul în care persoanele vătămate au încercat să îşi recupereze banii, li s-a cerut plata unor taxe suplimentare, după care site-ul web utilizat a fost închis. Astfel, persoanele vătămate şi-au pierdut integral sau parţial sumele de bani investite, precizează anchetatorii.

Prejudiciul total este de aproximativ 103.000.000 euro, din care peste 12,2 milioane euro provin de la victime care şi-au transferat fondurile din Spania, menţionează sursa citată.

Conform aceleaşi surse, simultan, au fost făcute percheziţii domiciliare pe teritoriile Spaniei, Portugalia, Italiei şi Bulgariei.

În locuinţa percheziţionată, din Bucureşti, au fost identificate şi ridicate înscrisuri, precum şi dispozitive de stocare a datelor.

De asemenea, a fost pus în executare Mandatul European de Arestare emis pe numele cetăţeanului român, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti dispunând măsura arestării preventive.

