Român suspectat că face parte dintr-o rețea internațională de fraude cu criptomonede, arestat. Au fost percheziții în România, Spania, Portugalia, Italia și Bulgaria

Autor: Adrian Zia
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 17:03
308 citiri
Român suspectat că face parte dintr-o rețea internațională de fraude cu criptomonede, arestat. Au fost percheziții în România, Spania, Portugalia, Italia și Bulgaria
Agenți DIICOT FOTO DIICOT

Procurorii DIICOT au percheziţionat locuinţa din Bucureşti a unui român suspectat că ar face parte dintr-o reţea internaţională specializată în infracţiuni informatice şi care ar fi produs unor cetăţeni europeni, prin înşelăciuni cu criptomonede pe platforme online, pagube în valoare totală de aproximativ 103 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, o mare parte din banii investiţi de cetăţeni au fost direcţionaţi către conturi bancare din Lituania, iar când au vrut să-şi recupereze banii, aceştia au constatat că site-ul web utilizat a fost închis şi că şi-au pierdut integral sau parţial fondurile.

Simultan, au fost făcute percheziţii în Spania, Portugalia, Italia şi Bulgaria. În locuinţa din Capitală a românului au fost găsite diverse înscrisuri şi dispozitive de stocare a datelor, iar acesta a fost arestat în baza unui mandat european emis pe numele său.

La data de 17 septembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Investigare Financiară a Grupurilor de Criminalitate Organizată şi Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, în Bucureşti, într-o cauză penală aflată în instrumentarea autorităţilor judiciare din Spania, care vizează infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, fraudă informatică, fals informatic, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor, informează DIICOT.

Potrivit sursei citate, în cadrul cooperării judiciare internaţionale, desfăşurată sub egida Eurojust, autorităţile spaniole au formulat un ordin european de anchetă, din aceste activităţi de cooperare reieşind că, începând din 2019, mai multe persoane, printre care şi un român, au constituit un grup infracţional organizat şi au înşelat mai mulţi cetăţeni europeni pe care i-au convins să investească în diverse criptomonede, printr-o platformă online.

O mare parte dintre sumele de bani investite au fost direcţionate, în principal, către conturi bancare din Lituania, iar în momentul în care persoanele vătămate au încercat să îşi recupereze banii, li s-a cerut plata unor taxe suplimentare, după care site-ul web utilizat a fost închis. Astfel, persoanele vătămate şi-au pierdut integral sau parţial sumele de bani investite, precizează anchetatorii.

Prejudiciul total este de aproximativ 103.000.000 euro, din care peste 12,2 milioane euro provin de la victime care şi-au transferat fondurile din Spania, menţionează sursa citată.

Conform aceleaşi surse, simultan, au fost făcute percheziţii domiciliare pe teritoriile Spaniei, Portugalia, Italiei şi Bulgariei.

În locuinţa percheziţionată, din Bucureşti, au fost identificate şi ridicate înscrisuri, precum şi dispozitive de stocare a datelor.

De asemenea, a fost pus în executare Mandatul European de Arestare emis pe numele cetăţeanului român, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti dispunând măsura arestării preventive.

Un român arestat pe nedrept în Italia cere despăgubiri record. A fost ridicat de pe plajă și închis o lună, deși nu comisese nicio infracțiune
Un român arestat pe nedrept în Italia cere despăgubiri record. A fost ridicat de pe plajă și închis o lună, deși nu comisese nicio infracțiune
Un român din Iași cere despăgubiri de 550.000 de euro după ce a fost arestat în Italia din cauza unui furt de identitate comis cu peste un deceniu în urmă. Aflat în vacanță cu soția și...
Moldova, sub asaltul propagandei ruse! Cum încearcă Moscova să răstoarne alegerile din 28 septembrie
Moldova, sub asaltul propagandei ruse! Cum încearcă Moscova să răstoarne alegerile din 28 septembrie
Republica Moldova se pregătește de alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, un scrutin crucial pentru viitorul țării între Vest și Est. Însă, potrivit unei investigații BBC, procesul...
#retea fraude criptomonede, #roman arestat, #perchezitii DIICOT , #DIICOT
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gata! Cu oferta pe masa, Dan Petrescu a luat decizia
Digi24.ro
Motivul pentru care o femeie de 75 de ani a tinut cadavrul fiicei sale intr-un congelator timp de 20 de ani
Adevarul.ro
Mesajul ciudat transmis de Rusia Romaniei si Moldovei, decriptat de un cunoscut expert: "Aparent complet bizar si inept, parte a unui plan aflat la inceput"

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Putin îi provoacă și pe americani. Alaska, survolată de avioane militare rusești. NORAD a trimis interceptoarele după ele
  2. Două turiste au intrat pe pista de decolare a unui aeroport din Italia ca să nu piardă avionul. Amenzile primite
  3. "Va fi o plăcere să pun capăt grohăielilor lor". Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, știe răspunsul la întrebarea "Cum recunoști un agent rus?"
  4. Rusia schimbă placa după ce Trump a spus că Ucraina poate elibera tot teritoriul ocupat de ruși: "Rămânem deschiși negocierilor de pace"
  5. Român suspectat că face parte dintr-o rețea internațională de fraude cu criptomonede, arestat. Au fost percheziții în România, Spania, Portugalia, Italia și Bulgaria
  6. A încetat din viață Cardinalul Lucian Mureșan, al treilea ”soldat al Papei” din istoria Bisericii Catolice din România
  7. Biletele de tren nu vor mai putea fi cumpărate online. Platforma se închide temporar. Anunțul CFR Călători
  8. Atacatorii cibernetici folosesc numele a două site-uri cunoscute din România pentru a fura datele cetățenilor. Avertismentul DNSC VIDEO
  9. Volodimir Zelenski a purtat încălțări cu talpă foarte groasă la întâlnirea cu Regele Spaniei ca să nu pară atât de scund. Nu l-au ajutat
  10. Toto Dumitrescu a primit arest la domiciliu în dosarul accidentului în care este cercetat pentru că a fugit de la fața locului SURSE