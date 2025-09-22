DIICOT a destructurat o rețea care se ocupa cu pornografia infantilă, șantajul și traficul de minori. 11 persoane au fost arestate preventiv

11 persoane au fost arestate preventiv în șapte dosare penale de pornografie infantilă, șantaj, trafic de minori și viol asupra unui minor instrumentate de procurorii DIICOT de la Structura Centrală și de la cele teritoriale din Constanța, Pitești și Mehedinți.

Într-unul dintre dosare, o persoană de 49 de ani este suspectată că a procurat, deținut și distribuit în mediul online materiale pornografice cu minori pentru a fi descărcate de alți utilizatori, fiind descoperite peste 54.600 de astfel de conexiuni. În alt dosar, o persoană de 22 de ani este cercetată după ce, prin discuții pe o rețea de socializare, ar fi determinat o victimă de 8 ani să producă și să îi trimită mai multe imagini în ipostaze sexuale explicite, șantajând-o apoi când a refuzat să mai facă acest lucru.

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, brigăzilor de combatere a criminalității organizate Pitești și Constanța, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, împreună cu procurorii DIICOT, au documentat activitatea infracțională a mai multor persoane, în șapte dosare penale de pornografie infantilă, șantaj, trafic de minori și viol săvârșit asupra unui minor, anunță, luni, DIICOT și Poliția Română.

Astfel, în perioada 16-19 septembrie, procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus, în patru dosare, reținerea a 7 persoane și măsura controlului judiciar față de o altă persoană (cu vârste între 22 și 54 de ani), cercetate pentru pornografie infantilă. În sarcina persoanei de 22 de ani s-a reținut și șantajul.

Ads

De asemenea, în perioada 15-17 septembrie 2025, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța, DIICOT - Serviciul Teritorial Pitești și DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinți au dispus, în 3 dosare penale, reținerea a patru persoane, cu vârste între 16 și 27 de ani, pentru pornografie infantilă. Trei dintre acestea sunt cercetate și pentru trafic de minori, iar două persoane și pentru șantaj, respectiv viol săvârșit asupra unui minor.

”Din probatoriul administrat în primul dosar penal al DIICOT - Structura Centrală, a reieșit faptul că, în perioada noiembrie 2019 – septembrie 2025, o persoană, de 49 de ani, ar fi procurat, deținut și distribuit în mediul online, prin sisteme informatice, materiale pornografice cu minori cu scopul de a fi descărcate de alți utilizatori, fiind descoperite peste 54.600 de astfel de conexiuni. Pe parcursul percheziției efectuate, într-o unitate PC aparținând persoanei în cauză au fost descoperite peste 6.200 de fișiere (însumând mai mult de 570 de GB), conținând materiale pornografice cu minori”, au arătat sursele citate.

Ads

În al doilea dosar, cercetările au relevat că, în perioada decembrie 2017 - ianuarie 2020, o persoană de 54 de ani, utilizând mai multe conturi create pe rețele de socializare și adrese de poștă electronică, ar fi procurat, deținut și distribuit pe o platformă, precum și către alți utilizatori din mediul online, materiale pornografice cu minori, pentru o parte dintre aceste fișiere obținând sume între 300-350 de euro.

Potrivit anchetatorilor, din actele de urmărire penală efectuate în al treilea dosar a rezultat că, într-un interval de timp anterior lunii noiembrie 2024, cinci persoane, cu vârste între 30 și 45 de ani, ar fi aderat la un grup creat pe o platformă online, prin intermediul căruia ar fi accesat și obținut materiale pornografice cu minori.

”În cadrul investigațiilor desfășurate în cea de a patra cauză penală a DIICOT - Structura Centrală, s-a stabilit că, la data de 26 august 2025, o persoană de 22 de ani, în cursul unor conversații purtate pe o rețea de socializare, ar fi determinat o persoană vătămată minoră, de 8 ani, să producă și să îi trimită mai multe imagini (foto și video) care ar fi înfățișat-o în ipostaze sexuale explicite. Ulterior, la refuzul victimei minore de a-i mai trimite materiale similare, persoana în cauză ar fi amenințat-o că le va distribui în mediul online pe cele aflate deja în posesia sa”, au menționat aceleași surse.

Ads

În 17, 18 și 19 septembrie, judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București au dispus arestarea preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile.

Totodată, din activitățile de urmărire penală efectuate de procurorii DIICOT - S.T. Pitești a rezultat că, în luna noiembrie 2024, o persoană de 19 ani ar fi recrutat o victimă de 15 ani prin inducere în eroare (metoda loverboy) și ar fi determinat-o să practice prostituția în municipiul Pitești. Sumele de bani provenite din activitatea infracțională ar fi fost însușite de către aceasta. În plus, persoana de 19 ani ar fi produs și stocat, în telefonul său mobil, mai multe fișiere video care ar fi înfățișat victima având un comportament sexual explicit.

Din probatoriul administrat în cauza instrumentată de DIICOT - B.T. Mehedinți a reieșit faptul că, în luna iunie 2025, o persoană de 17 ani ar fi determinat o minoră de 16 ani, prin manipulare emoțională (simularea unor sentimente de iubire), să practice prostituția în folosul său și al unei alte persoane.

Ads

De asemenea, persoana de 17 ani i-ar fi cerut, în luna octombrie 2024, unei alte victime minore să întrețină cu aceasta raporturi sexuale sau să îi plătească o sumă de bani pentru a nu distribui materiale video procurate anterior de la aceasta, în care victima ar fi apărut în ipostaze sexuale explicite.

”Pe baza cercetărilor efectuate s-a mai stabilit că, în perioada 2024 – ianuarie 2025, aceeași persoană ar fi produs, deținut și distribuit materiale pornografice în care ar fi apărut mai multe persoane vătămate minore. În cursul unui apel video cu una dintre acestea ar fi constrâns-o să producă și să-i trimită fotografii cu conținut sexual explicit, amenințând-o că, în caz contrar, va distribui în mediul online materiale de același fel obținute anterior de la aceasta”, a mai arătat DIICOT.

O altă persoană, de 16 ani, este suspectată că, în vara anului 2025, ar fi produs, deținut și distribuit două clipuri video în care ar fi apărut și persoana minoră cercetată (17 ani) manifestând un comportament sexual explicit.

Ads

În dosarul penal instrumentat de procurorii DIICOT – S.T. Constanța, pe baza probelor administrate s-a stabilit că, în cursul anului 2025, o persoană de 27 de ani ar fi întreținut acte sexuale cu o victimă minoră, de 15 ani, context în care aceasta ar fi înregistrat, la cererea persoanei cercetate, cu telefonul mobil al acesteia, momente din timpul actelor sexuale. În luna septembrie 2025, persoana în cauză ar fi distribuit altor persoane, în mediul online, materialele pornografice cu minori stocate în telefonul său, în împrejurările descrise anterior.

Ulterior, judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalelor Pitești, Mehedinți și Constanța au dispus arestarea preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile.

Ads