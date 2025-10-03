Rețea de proxeneți care ar fi obținut câștiguri ilegale de 3,5 milioane de euro, destructurată. Una dintre persoanele cercetate este chiar polițist

Poliția Română anunță că, în urma zecilor de percheziții desfășurate joi, 2 octombrie 2025, pentru destructurarea unei grupări de proxeneți la care ar fi aderat și un polițist, au fost reținute 22 de persoane și a fost pus sechestru pe 30 de imobile.

Persoanele reținute sunt acuzate de multiple infracțiuni: constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic și favorizarea făptuitorului.

La locuințele proxeneților au fost descoperiți și ridicați 265.000 de lei, aproximativ 62.000 de euro, peste 13.000 de lire sterline, înscrisuri, unități de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.

De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 69 de autoturisme, autoutilitare, remorci și motociclete, 30 de imobile și asupra părților sociale deținute de către persoanele în cauză în cadrul a șase societăți comerciale.

Anchetatorii au sesizat vineri Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă a 19 dintre persoanele reținute, alte trei fiind plasate sub control judiciar.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în județul Giurgiu, s-a constituit o grupare de criminalitate organizată (formată din trei structuri însumând peste 30 de membri), în scopul obținerii unor sume considerabile de bani din înlesnirea practicării prostituției de către mai multe femei (concubine, soții, persoane din anturaj și victime ale traficului de persoane), arată sursa citată.

''Acestora le-ar fi asigurat transportul (pe cale terestră sau aeriană) din România în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia și Emiratele Arabe Unite, unde le-ar fi închiriat apartamente, ar fi distribuit online, pe pagini de profil, anunțuri de prestare a serviciilor sexuale și le-ar fi facilitat deplasările către clienți'', precizează IGPR, care adaugă că sumele de bani astfel obținute (aproximativ 3,5 milioane de euro) ar fi fost încasate preponderent de către membrii grupului infracțional organizat, care, pentru a le disimula originea ilicită, le-ar fi investit în achiziția de automobile de lux, imobile (de obicei pe numele unor membri de familie) și finanțarea unor societăți comerciale.

De asemenea, din analiza materialului probator a rezultat că cei în cauză ar fi finanțat intervenții estetice pentru tinerele implicate în activități de prostituție, în scopul maximizării câștigurilor obținute din exploatarea lor.

Totodată, sursa citată menționează că reprezentanții celor trei structuri ale grupului infracțional organizat ar fi identificat și atras noi membri și ar fi exercitat un control permanent asupra persoanelor care practicau prostituția, relaționând constant cu acestea.

''În vederea realizării scopului propus, una dintre cele trei structuri din componența grupului infracțional organizat ar fi beneficiat, pentru o perioadă de timp, de sprijinul unui cercetat care are calitatea de polițist. Potrivit actelor de urmărire penală, acesta fie ar fi încasat sume de bani transmise de tinerele plasate de membrii grupului pentru practicarea prostituției în state nordice, fie ar fi accesat bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru a obține și divulga informații nedestinate publicității, referitoare la eventuale riscuri sau probleme ce ar fi putut surveni în legătură cu desfășurarea activităților ilicite'', arată IGPR.

