Retehnologizare de aproape 2 miliarde de euro la Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă

Nuclearelectrica a programat aprobarea unui contract în valoare de aproape 2 miliarde de euro pentru retehnologizarea Unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. În primele 9 luni ale anului 2024, compania s-a confruntat cu costuri mai mari și scăderea veniturilor din exploatare.

Momentul în care va fi aprobat contractul de către Adunarea Generală a Acționarilor Nuclearelectrica, este de 22 ianuarie, potrivit convocatorului publicat luni, 16 decembrie, pe site-ul Bursei de Valori București.

„Aprobarea contractului având ca obiect „Lucrări de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă”, cu valoarea de 1.904.141.391,00 Euro, fără TVA, cu Asocierea formată din Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, Ansaldo Nucleare S.p.A și Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (Consorțiul), în condițiile detaliate în cuprinsul Notei prezentate acționarilor, nr. 15150 din data de 16.12.2024”, este unul dintre punctele de pe programul ședinței.

Retehnologizarea este planificată pentru 2027, timp în care Unitatea 1 de la Cernavodă va fi oprită, iar scopul lucrărilor este de a prelungi cu 20 de ani funcționarea sistemului.

Unitatea 1 are o putere instalată de 700 MW și a fost deschisă în 1996.

Rezultatele Nuclearelectrica în 2024 au fost dezamăgitoare față de anul precedent. Cheltuielile au crescut cu 36%, în timp ce veniturile au scăzut cu 40%, astfel că profitul net al companiei a scăzut cu 35%.

