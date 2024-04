Nuclearelectrica, primii pași pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă

Nuclearelectrica a completat ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acţionarilor din 25-26 aprilie cu încheierea unui acord privind servicii de management de proiect, asistenţă tehnică, consultanţă şi formare a personalului, aspecte ce ţin de retehnologizarea Unităţii 1 de la Cernavodă, judeţul Constanţa.

„Aprobarea Deciziei de investiţie privind încheierea acordului cadru având ca obiect «Servicii de management de proiect, asistență tehnică, consultanță și formare a personalului, necesare pentru pregătirea şi implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unităţii 1 de la CNE Cernavodă» cu valoarea maximă de 358.919.984,22 CAD (echivalent 243.616.360,70 Euro), între SNN, în calitate de Achizitor si Canadian Nuclear Partners S.A., în calitate de Prestator”, se arată într-un raport de la BVB, citat de Ziarul Financiar.

Solicitarea privind ordinea de zi a acţionarilor a fost realizată de statul român prin Ministerul Energiei, acţionar majoritar, având 82,5% din capitalul social al companiei evaluate la circa 15 miliarde de lei.

Ce înseamnă pasul pentru cotația bursieră a Nuclearelectrica (SNN)

Nuclearelectrica a încheiat 2023 cu un profit net de 2,5 miliarde de lei, în scădere cu 10% prin raport cu anul precedent, şi venituri din exploatare în valoare de 7,6 miliarde, plus 16%. EBITDA a atins 3,1 miliarde de lei, minus 13,1%, în timp ce cheltuielile din exploatare s-au majorat cu 43,6% la 5,1 miliarde.

Acţiunile SNN se tranzacţionează în scădere cu 1,2% anul acesta, pe un rulaj de 123 de milioane de lei. Dinamica din ultimele 12 luni este de plus 5,4%, pe o lichiditate de 472 de milioane de lei. Indicele BET-NG, unde sunt incluse companiile de la BVB care au obiectul de activitate energia şi utilităţile aferente, afişează evoluţii de 9%, respectiv 31% în aceste perioade. BET este pe plus cu 11%, respectiv 39%. Cu alte cuvinte, societatea se tranzacţionează atât sub media pieţei în care activează, cât şi sub media înregistrată de Bursa de Valori Bucureşti, punctează ZF.

Compania de stat a semnat toamna trecută un contract de 523 de milioane de euro cu firma canadiană AtkinsRealis pentru retehnologizarea Unităţii 1 Cernavodă. La final de 2023, Nuclearelectrica a anunţat mai multe depozite în dolari canadieni constituite la CEC Bank.