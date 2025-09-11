Țara care vrea să interzică accesul minorilor la rețele sociale. Decizia vine din cauza conținutului care i-ar putea împinge pe copii la sinucidere

Autor: Daniel Groza
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 07:46
93 citiri
Țara care vrea să interzică accesul minorilor la rețele sociale. Decizia vine din cauza conținutului care i-ar putea împinge pe copii la sinucidere
Franța vrea să interzică accesul minorilor la rețele sociale FOTO Pixabay

Raportul parlamentului francez privind TikTok reaprinde dezbaterea despre impactul rețelelor sociale asupra sănătății mintale a adolescenților, propunând restricții fără precedent pentru minorii sub 18 ani. În centrul îngrijorărilor se află „capcana algoritmică”, care poate amplifica conținuturi nocive și adictive, în timp ce părinți îndoliați și experți cer reguli mai ferme pentru a proteja generația tânără de riscurile mediului online.

O astfel de interdicție ar permite „să se transmită un semnal atât copiilor, cât și părinților că, înainte de vârsta de 15 ani, rețelele sociale nu sunt inofensive”, a declarat pentru AFP deputata partidului prezidențial Laure Miller (EPR), raportoare a acestei comisii parlamentare de anchetă.

Lansată în martie, comisia a audiat familiile victimelor, responsabilii rețelelor sociale și influențatori pentru a analiza algoritmul TikTok, o aplicație extrem de populară în rândul tinerilor, al cărei design „a fost copiat de alte rețele sociale”, amintește doamna Miller.

Conținut care i-ar putea împinge la sinucidere pe copii

Comisia a fost creată în urma citării în judecată a TikTok în Franța, la sfârșitul anului 2024, de către un colectiv de șapte familii care acuzau rețeaua că le-a expus copiii la conținuturi care i-ar putea împinge la sinucidere.

„Este complicat pentru noi, părinții, să moderăm toate acestea”, explică pentru AFP Géraldine, în vârstă de 52 de ani, care face parte din grupul de reclamanți. În februarie 2024, această mamă și-a pierdut fiica, Pénélope, care s-a sinucis la vârsta de 18 ani. După moartea ei, a descoperit videoclipurile cu sacrificare pe care fiica ei le publica și le viziona pe TikTok.

„Nu TikTok a ucis-o pe fiica noastră, pentru că, oricum, ea nu se simțea bine”, explică Géraldine. Dar pentru această mamă, care denunță astăzi lipsa de moderare online, rețeaua a „împins-o” pe fiica sa către o stare de nefericire.

TikTok asigură în mod regulat că siguranța tinerilor este „prioritatea sa absolută”. Raportul recomandă interzicerea accesului persoanelor sub 18 ani dacă, în termen de trei ani, „rețelele de socializare nu își respectă în mod satisfăcător obligațiile legale”, în special în ceea ce privește regulamentul european privind serviciile digitale (DSA).

Mai multe țări din UE, printre care Franța, Spania și Grecia, au solicitat recent Bruxelles-ului să reglementeze mai strict utilizarea platformelor online de către copii, în contextul îngrijorărilor legate de caracterul lor adictiv, dar și de pericolele asociate hărțuirii online sau proliferării discursurilor de ură.

În fața comisiei parlamentare, responsabilii TikTok, proprietate a grupului chinez ByteDance, au evidențiat o moderare stimulată de inteligența artificială, care le-ar fi permis să retragă în mod proactiv 98% din conținuturile care încălcau condițiile de utilizare în Franța anul trecut.

Însă pentru deputați, aceste eforturi sunt insuficiente, ba chiar „deficitare”, cu reguli „foarte ușor de ocolit”.

Între septembrie 2023 și decembrie 2024, numărul moderatorilor francofoni ai TikTok a scăzut cu 26%, potrivit datelor din rapoartele sale de transparență. Conținutul dăunător continuă astfel să prolifereze, combinat cu algoritmi de recomandare deosebit de puternici care pot închide tinerii în bule nocive, constată comisia de anchetă.

CNA, avertisment trimis către TikTok. Există conturi coordonate ar putea manipula alegerile din Republica Moldova
CNA, avertisment trimis către TikTok. Există conturi coordonate ar putea manipula alegerile din Republica Moldova
Consiliul Național al Audiovizualului a transmis o notificare oficială către TikTok, acuzând existența unor rețele de conturi care ar amplifica mesajele politice în contextul alegerilor...
Programul Rabla va fi aprobat în ședința de guvern de joi, 11 septembrie. Ce se întâmplă cu voucherele pentru mașini electrice
Programul Rabla va fi aprobat în ședința de guvern de joi, 11 septembrie. Ce se întâmplă cu voucherele pentru mașini electrice
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că programul Rabla pe anul 2025 va fi aprobat, joi, 11 septembrie, în ședința Guvernului, ea precizând că mobilizarea a fost "destul de mare"...
#retele sociale, #interdictie, #minori, #sinucidere, #tiktok , #retele sociale
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Miliardarul care l-a depasit pe Elon Musk si a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
a1.ro
Tania Budi, in bikini decupat, dupa presupusul "amantlac" cu Gigi Becali! Cum arata vedete
DigiSport.ro
Primul semn ca Lucescu va parasi echipa nationala. Decizia lui Burleanu + Gica Hagi!

Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Țara care vrea să interzică accesul minorilor la rețele sociale. Decizia vine din cauza conținutului care i-ar putea împinge pe copii la sinucidere
  2. Programul Rabla va fi aprobat în ședința de guvern de joi, 11 septembrie. Ce se întâmplă cu voucherele pentru mașini electrice
  3. Windows 11 a fost acuzat recent că ar strica anumite SSD-uri. Investigațiile arată acum un adevăr surprinzător
  4. Samsung pregătește o surpriză mai puțin plăcută pentru fanii seriei Galaxy. Ce se întâmplă cu viitorul Galaxy S26 Ultra
  5. Huawei, lider global în dispozitive purtabile, potrivit IDC. Ce dispozitive a lansat producătorul în acest an și cum a ajuns pe prima poziție
  6. Nokia revine în forță: HMD pregătește primul smartphone european ultra-securizat pentru guverne și armată
  7. Xiaomi pregătește marea surpriză: HyperOS 3 vine global pe 24 septembrie, odată cu seria Xiaomi 15T
  8. Windows 11, mai curat și cu mai puțin AI. Un nou program îți taie dintr-un foc Copilot, Teams și Outlook
  9. Apple a făcut show-ul anului: milioane de oameni au urmărit live lansarea gadgeturilor. Tim Cook: „cel mai mare salt din istoria companiei”
  10. Sfârșit de eră pentru fanii Android. Una dintre cele mai populare aplicații de personalizare se închide