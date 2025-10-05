A apus era rețelelor sociale? Cu ce vor fi înlocuite

Pe măsură ce platformele se transformă tot mai mult în spații dominate de scandaluri, conținut superficial și algoritmi agresivi, tot mai mulți utilizatori încep să se îndepărteze de ele.

În anii ce vor urma, am putea privi înapoi către septembrie 2025 ca la momentul în care rețelele sociale au trecut de punctul lor de maximă relevanță – transformându-se dintr-un loc unde oamenii doreau să fie văzuți (prin filtrul estetic al Instagram-ului) într-o zonă marginală a internetului, populată de cei care nu mai găsesc alternative mai bune.

Atât Meta, cât și OpenAI au anunțat recent lansarea unor noi platforme sociale bazate pe conținut video generat de inteligența artificială. Ideea pornește de la presupunerea că există o cerere nesatisfăcută pentru și mai mult conținut scurt și ușor de consumat. Un videoclip promoțional al OpenAI prezintă animații fantastice și deepfake-uri — un indiciu al direcției în care se îndreaptă aceste platforme.

Dacă ar fi să folosim o analogie alimentară, am putea vorbi despre un tip de conținut ultraprocesat: bogat în stimuli, dar sărac în valoare informațională și adesea nociv pentru atenția și starea emoțională a publicului, scrie Financial Times.

O industrie construită pe conținut ușor de consumat

Această formă de „hrană digitală” are, din păcate, un public numeros. Ea exploatează instinctele primare ale oamenilor, lucru demonstrat de uriașa industrie publicitară construită în jurul videoclipurilor bizare, al imaginilor „relaxante”, al „food porn”-ului și, nu în ultimul rând, al conținutului explicit.

Fuziunea treptată dintre aceste colțuri obscure ale internetului și marile platforme sociale a contribuit la degradarea treptată a experienței online – un proces care, potrivit analizelor, determină tot mai mulți utilizatori să se retragă.

Timpul petrecut pe rețelele sociale este în scădere

Datele colectate de compania de cercetare GWI pentru Financial Times arată că timpul petrecut pe rețelele sociale a atins un vârf în 2022, iar de atunci se află în declin constant. Studiul, care a analizat comportamentul online al peste 250.000 de adulți din peste 50 de țări, sugerează că nu este vorba doar de o revenire la normal după perioada pandemiei, ci de o tendință clar descendentă.

La finalul anului 2024, adulții din țările dezvoltate petreceau în medie două ore și 20 de minute pe zi pe rețele sociale – cu aproape 10% mai puțin decât în 2022. Scăderea este cea mai accentuată în rândul tinerilor și adolescenților, până de curând cei mai activi utilizatori.

De la conexiune la izolare

Noua generație de platforme – fie ele lansate de Meta, OpenAI sau deja existente, precum TikTok și YouTube – marchează un punct final în evoluția deformată a rețelelor sociale: de la locuri pentru împărtășirea momentelor personale la instrumente de maximizare a timpului de ecran.

Analizele GWI arată că procentul celor care folosesc rețelele sociale pentru a ține legătura cu prietenii, a se exprima sau a cunoaște oameni noi a scăzut cu peste un sfert din 2014 până în prezent. În schimb, crește numărul celor care deschid aplicațiile doar din reflex, pentru a umple timpul liber — un semn al trecerii de la navigare conștientă la navigare automată.

„Întârzierea” inevitabilă a platformelor

Scriitorul de tehnologie Cory Doctorow a descris acest fenomen drept „îmbătrânirea” platformelor digitale — procesul prin care aplicațiile ajung să se degradeze treptat, pe măsură ce devin tot mai dependente de metode intruzive pentru a captura atenția utilizatorilor.

Multe dintre aceste platforme nu mai sunt cu adevărat sociale: ele nu mai favorizează interacțiunile între oameni, ci doar consumul pasiv de conținut menit să prelungească timpul petrecut în aplicație.

O schimbare posibil benefică

Deși dovezile privind impactul negativ al rețelelor sociale rămân controversate, multe analize omit faptul că platformele s-au transformat radical — din spații ale conexiunii în mecanisme ale izolării și distragerii. Unul dintre cele mai puternice argumente este simplu: timpul petrecut online este timp pierdut din relațiile reale. Dacă această tendință de retragere de pe platforme continuă, ar putea fi un semn de revenire la echilibru — o redescoperire a modului în care putem folosi timpul mai constructiv.

Există însă o excepție notabilă. În America de Nord, consumul de conținut social a continuat să crească, alimentat de retorică extremă, mesaje polarizante și clipuri menite să provoace reacții emoționale rapide. În 2024, timpul petrecut de nord-americani pe rețelele sociale era cu 15% mai mare decât în Europa.

