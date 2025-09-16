4 dezavantaje surprinzătoare ale renunțării la rețelele sociale, potrivit unei tinere din Generația Z care nu le-a folosit timp de 3 ani

Toată lumea pare să creadă că renunțarea la rețelele sociale face bine, dar există și unele dezavantaje. O tânără din Generația Z a luat o pauză de trei ani de la social media în perioada facultății. A avut parte de beneficii, însă a observat și dezavantaje care mergeau dincolo de simplul fapt că nu putea arăta lumii lucrurile interesante pe care le făcea. Tânăra, cunoscută sub numele de billy newspaper, a împărtășit dezavantajele surprinzătoare ale vieții fără aplicațiile sociale, care au determinat-o în final să revină pe platforme.

Dependența de social media este reală și foarte răspândită în societatea noastră. Toată lumea dă like-uri, trimite mesaje și derulează noutățile. În adâncul nostru, cei mai mulți știm că o pauză de la rețelele sociale ne-ar prinde bine, dar puțini găsim curajul sau motivația de a o lua. Ca în multe lucruri din viață, există un echilibru sănătos pe care majoritatea îl uită, dar pe care billy newspaper ni-l reamintește.

Iată cele 4 dezavantaje surprinzătoare ale renunțării la social media descoperite de aceasta.

1. Lipsa motivației de a face schimbări și de a-ți asuma riscuri

Cultura comparației este adesea considerată unul dintre cele mai toxice aspecte ale rețelelor sociale. Fundația Jed (o organizație non-profit din SUA care se concentrează pe prevenția suicidului și promovarea sănătății mintale în rândul tinerilor și adolescenților) a explicat că poate duce la probleme de sănătate mintală, precum anxietate, depresie, tulburări alimentare sau scăderea stimei de sine. Totuși, comparația nu este doar dăunătoare – uneori poate fi benefică.

„Devine ușor să fii stagnant și mulțumit cu viața ta”, a recunoscut billy newspaper. „Când ești pe rețelele sociale, ești mereu provocat… Și e foarte încurajator să vezi ce este posibil, mai ales când vezi oameni de vârsta ta care pornesc o afacere sau își asumă riscuri.” În timpul pauzei, ea putea să se convingă singură că „face suficient”, dar a pierdut acel impuls pe care îl avea când își vedea colegii reușind.

2. Nu te simți la fel de conectat cu cei dragi

Cel mai evident dezavantaj este că nu poți menține legături strânse cu prietenii și familia la fel de ușor. Deși relațiile n-ar trebui să depindă de aplicații, realitatea este că multe conexiuni se mențin acolo. Un sondaj Gallup și Meta a arătat că, deși majoritatea interacțiunilor au loc față în față, o treime dintre oameni folosesc zilnic social media pentru a ține legătura.

TikTok-erul a explicat că social media înseamnă mai mult decât like-uri: înseamnă și distribuirea de meme-uri sau videoclipuri amuzante în mesaje private – un „nou limbaj” al generațiilor tinere. În plus, în multe situații sociale se discută despre trenduri virale. Dacă nu ești prezent online, pierzi astfel de momente, ceea ce te face să te simți exclus.

3. Nu îți mai documentezi viața

Utilizatorii de social media sunt obișnuiți să caute poza perfectă sau videoclipul atrăgător. Deși renunțarea la presiunea perfecțiunii e un lucru bun, billy newspaper a descoperit că, fără social media, și-a pierdut complet dorința de a-și documenta viața. „Există o mare parte a vieții mele din care nu am fotografii”, a spus ea. Social media oferă un stimulent constant de a face poze și filmulețe, lucru pe care l-a resimțit ca o pierdere.

4. Nu mai ții pasul cu cunoștințele

Rețelele sociale permit menținerea unei legături lejere cu oamenii pe care nu îi suni sau nu le scrii mesaje, dar cu care totuși vrei să rămâi conectat. Nu vei deveni cel mai bun prieten cu fiecare persoană cunoscută, dar poate vrei să știi ce mai fac.

Ea a dat exemple precum taberele de vară sau stagiile de practică: „Probabil nu vei mai vorbi cu acei oameni, dar a fost o conexiune bună și vrei să păstrezi legătura măcar la nivel superficial.” Social media oferă un fel de „arhivă” a persoanelor întâlnite în viață, chiar dacă nu fac parte din cercul apropiat.

Există multe capcane în folosirea rețelelor sociale. Totuși, după cum a împărtășit această tânără din Generația Z, ar fi fals să spunem că tot ce ține de social media e rău. De fapt, unele lucruri ar putea lipsi din viața ta dacă renunți complet la ele. Soluția inteligentă este găsirea unui echilibru și folosirea lor cu moderație, nu eliminarea sau dependența totală, scrie yourtango.com.

