Reținerea celor 3 suspecți în cazul jafului de la Muzeul Drents este "un prim pas bun", anunță Marcel Ciolacu

Reţinerea de către autorităţile olandeze a trei suspecţi în dosarul furtului de piese de tezaur dacic de la Muzeul Drents reprezintă ”un prim pas bun”, a afirmat miercuri, 29 ianuarie, premierul Marcel Ciolacu. ”Trebuie să rămânem concentraţi şi vom continua să cooperăm îndeaproape cu autorităţile olandeze până când piesele de patrimoniu preţuite sunt recuperate şi returnate în siguranţă în România”, a adăugat el.

Marcel Ciolacu a arătat, miercuri seară, într-o postare pe reţeaua X, că salută anunţul Poliţiei olandeze care investighează furtul obiectelor de patrimoniu românesc de la Muzeul Drents conform căruia trei suspecţi au fost arestaţi.

